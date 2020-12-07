«الصحة» تطلق نظاماً متطوراً لتقديم الشكاوى

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إطلاق نظام إلكتروني متطور لتمكين الأفراد من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني؛ وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية، لدورهم وفقاً للسياسات واللوائح الناظمة لعمل المنشآت الصحية الخاصة، في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية، والالتزام بتطبيق نظم الجودة.

حيث يسهل النظام الإلكتروني الجديد، الذي كشفت عنه الوزارة في أسبوع «جيتكس للتقنية»، البت بالشكاوى الطبية والإدارية على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والانتهاء من جميع المراحل التابعة لها إلكترونياً، وفي حين كان النظام السابق يسمح للمتعامل تقديم طلبه إلكترونياً فقط، فأصبح الآن قادراً على متابعة الشكاوى لحين التحقيق فيها، حيث يتم إدخال نتيجة التحقيق من قبل اللجنة المختصة إلكترونياً في النظام، كما يتم طلب الملفات الطبية إلكتروني من المنشآت الصحية، مما يضمن سهولة نقل البيانات والملفات ونتائج الفحوص للوزارة، مع مراعاة الحرص على سهولة استخدام النظام الإلكتروني والحيادية والحفاظ على السرية والموثوقية التامة للمعلومات المقدمة منهم، مما يساهم بتحسين إجراءات البت في الشكاوى والحصول على مرجعية متكاملة لبياناتها لتعزيز الشفافية والمصداقية، كما يرتبط النظام الإلكتروني للشكاوى بلجان المسؤولية الطبية ولجنة الرقابة على الممارسات.

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن نظام الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الفني يأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.

وأوضحت الدكتورة حصة علي مبارك مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي، أن نظام الشكاوى الإلكتروني على المنشآت الصحية الخاصة يشكل دعامة إضافية للإجراءات المتبعة، ويسهل آلية التعامل مع الشكاوى لجميع الأطراف لتحقيق الامتثال الصحي للمنشآت الطبية الخاصة، حيث يمكن تقديم شكوى طبية عن طريق النظام الإلكتروني من أي مريض تلقى العلاج في إحدى المنشآت الصحية الخاصة، سواء كان مقيماً أو زائراً، مع ضرورة توفير كافة الأدلة المؤكدة للشكوى، ويتم على أثرها تشكيل لجنة طبية حيادية تسمى (لجنة المسؤولية الطبية) للتحقيق في الواقعة، من خلال الاستماع إلى صاحب الشكوى والمنشأة، لتقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب، ثم يتم رفع التقرير إلى لجنة التراخيص الطبية لاتخاذ القرار المناسب.



