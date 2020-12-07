شرطة دبي تعرض مشروع عيون ومنصة «ecrime»

دبي (الاتحاد)

واصلت القيادة العامة في شرطة دبي مشاركتها في فعاليات أسبوع معرض جيتكس للتقنية 2020، المقام في مركز دبي التجاري العالمي لليوم الثاني على التوالي، حيث قدمت لزوار المعرض شرحاً حول مختبر الابتكار الأمني في شرطة دبي والتقنيات الحديثة والذكية المتوفرة فيه، إلى جانب تقديم شرح حول الخدمات التي تقدمها منصة «ecrime» ومشروع عيون الهادفين إلى تعزيز الأمن والأمان.

وقدمت وداد صالح الحمادي أمين سر مجلس الابتكار، شرحاً إلى زوار المعرض حول مختبر الابتكار الأمني في شرطة دبي، والذي يحتوي على أبرز الابتكارات الشرطية الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الدوريات المزودة بمختلف أنواع التقنيات وكاميرات المراقبة والتحليل المرتبطة مباشرة بمركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، إلى جانب التقنيات الحديثة المستخدمة في الدورية ذاتية القيادة، ونظام «التنبؤ الأمني الذكي» ومحتويات «غرفة العمليات المحمولة»، وغيرها من التقنيات الحديثة التي تدعم العمل الأمني، وتساهم في تقديم الخدمات إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر.

كما قدمت الحمادي شرحاً لزوار المعرض حول أقسام مختبر الابتكار الأمني الذي يتضمن عدداً من القاعات، منها قاعة «بلا حدود» المختصة في البحوث، وقاعة «جودة الحياة» الخاصة بعرض المشاريع والأفكار الابتكارية، وقاعة «المستقبل» التي تتم فيها مناقشة الأفكار، وقاعة «الخيال» المختصة بتطوير البرمجيات، وقاعة «اللامستحيل» المعنية بتطوير الأجهزة والأدوات والمعدات، وأخيراً قاعة «الخمسين» المُختصة بعملية اتخاذ القرارات في المشاريع الابتكارية المقترحة والبت فيها.

وأكدت الحمادي أن مختبر الابتكار الأمني الموجود في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، استقبل خلال الشهور العشرة الماضية أكثر من 3 آلاف زائر، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية لما يزيد على 300 موظف، وإجراء 80 ورشة عمل، ومناقشة 120 مشروعاً ابتكارياً، وتنظيم 40 فعالية، فيما استضاف المختبر 35 ضيف شرف.

منصة ecrime

كما عرضت شرطة دبي، خلال اليوم الثاني لـ«جيتكس» الخدمات التي تقدمها منصة «ecrime» المتوافرة على الشبكة العنكبوتية للجمهور، والخاصة بتلقي بلاغات أفراد المجتمع المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بصورة سلسة وسهلة، من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae.

وأكدت الملازم سميرة عبد الله علي من إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن المنصة تستقبل البلاغات والشكاوى الإلكترونية، والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية، مقدمة في الوقت ذاته شرحاً إلى زوار المعرض حول خطوات تقديم البلاغ عبر المنصة وآلية التعامل معها.

مشروع «عيون»

كما عرضت شرطة دبي، خلال «جيتكس»، مشروع «عيون» الهادف لوضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي بالتعاون مع عددٍ من الشركاء في القطاع الخاص، وبدعم ومشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية؛ وذلك بهدف تعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص أمن الفرد والمجتمع.

وقدمت منى باقر مدير مشروع عيون شرحاً إلى زوار معرض «جيتكس» حول المشروع، مشيرة إلى أنه مكون من 5 مراحل تهدف إلى خلق منظومة أمنية متكاملة تعمل من خلال كافة الشركاء على استغلال التقنيات الحديثة والمتطورة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمنع الجريمة، والتقليل من وفيات الحوادث المرورية، ورصد الظواهر السلبية في المناطق السكنية والتجارية والحيوية، والاستجابة الفورية للحوادث قبل ورود البلاغ، وكذلك التنبؤ بالأحداث واستباقها قبل وقوعها.



