شراكة بين «أبوظبي الرقمية» و«بالو ألتو نتوركس»

دبي (الاتحاد)

أبرمت هيئة أبوظبي الرقمية، الجهة المعنية بقيادة مسيرة التحول الرقمي في حكومة أبوظبي، اليوم، اتفاقية شراكة مع شركة «بالو ألتو نتوركس»، الشركة الرائدة عالمياً في تطوير حلول الأمن السيبراني، تهدف لتعزيز القيمة المضافة على الخدمات التي تقدمها الشركة للجهات الحكومية في أبوظبي.

ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، وذلك في إطار جهود «الهيئة» الرامية إلى قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، ودعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي، من خلال تسخير التقنيات الحديثة، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والمعايير، وتطوير البنى التحتية الرقمية عبر الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وبما يعزز فاعلية الأداء الحكومي.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل الحصول على التطبيقات والحلول المتقدمة التي توفرها «بالو ألتو نتوركس» للجهات الحكومية، وتعزيز القيمة المضافة للخدمات المقدمة لهذه الجهات، بالإضافة إلى دعم شركة «بالو ألتو نتوركس» لموظفي الجهات الحكومية في أبوظبي في العديد من المجالات، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات وغيرها.

وقال المهندس محمد عبد الحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: «نحن سعداء بهذا التعاون مع شركة (بالو ألتو نتوركس) والذي يتماشى بدوره مع رؤية (الهيئة) في قيادة المستقبل الرقمي لحكومة أبوظبي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في تشجيع الابتكار في مختلف مجالات الخدمات الحكومية».

وأضاف العسكر: «تحرص هيئة أبوظبي الرقمية على تعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص والارتقاء بها، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل (بالو ألتو نتوركس)، حيث يساهم هذا التعاون في دعم جهود (الهيئة) في قيادة المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي، عبر دعم الشركاء الحكوميين لتقديم الخدمات، وبناء منظومات العمل، بُغية إثراء جودة الحياة وزيادة الفرص من أجل نمو الأعمال والأفراد».

ومن جانبه، قال نائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة في شركة «بالو ألتو نتوركس» إركان إيدين: «مع التبني والتزايد الكبير لوتيرة التحول الرقمي في أغلب القطاعات، أصبح قطاع الأعمال دون شك أكثر عرضة للخروقات والتهديدات السيبرانية، ما يتطلب اتخاذ وتطبيق إجراءات أمنية على مستوى أعلى».

وأضاف إيدين: «بالنظر إلى تزايد أهمية التحول الرقمي باعتباره أولوية رئيسية، نفذت إمارة أبوظبي العديد من المبادرات الحكومية التي تسعى من خلالها إلى تعزيز فعالية الحكومة في المستقبل»، معرباً عن تطلعاته بأن «يسهم التعاون بين الشركة وهيئة أبوظبي الرقمية في إيجاد طرق مبتكرة وأكثر سهولة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي».

وتحرص هيئة أبوظبي الرقمية على تأسيس شراكات ناجحة مع شركات القطاع الخاص الرائدة في مجال تقنية المعلومات، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي لبناء منظومة رقمية تهدف ليس فقط لتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وإنما أيضاً لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، من خلال تسخير أحدث التقنيات والحلول الرقمية المقدمة لخدمة المجتمع.



