«الاتحاد للطيران» تنضم لمشروع أبحاث الطيران الرقمي بالمملكة المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت «الاتحاد للطيران»، إلى تحالف مركز أبحاث وتكنولوجيا الطيران الرقمي «دارتيك» الذي تبلغ تكلفته 65 مليون جنيه إسترليني، والمقرر افتتاحه العام المقبل في جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة.

وبصفتها أول شركة طيران تنضم إلى تحالف «دارتيك» إلى جانب كونها شركة رائدة في الابتكار في قطاع الطيران، فإن خبرة «الاتحاد» عبر المجالات الأساسية للاستدامة والكفاءة التشغيلية والسلامة، وتحسين تجربة الركاب، ستضفي نظرة ثاقبة وقدرة تشغيلية حقيقية على التحالف.

وستتعاون «الاتحاد» والتحالف في مجالات مختلفة، منها: الحد من انبعاثات الطائرات في الجو وعلى الأرض، وتوفير مجال جوي آمن يعتمد على الكفاءة والفعالية، إضافة إلى فهم أفضل لتأثيرات طائرات على الاستدامة طيلة فترة استخدامها، وتعزيز تجربة الركاب، فضلاً عن زيادة موثوقية وتوافر الطائرات.

وقال البروفيسور غراهام بريثويت، رئيس المشروع ومدير أنظمة النقل في كرانفيلد: نرحب بـ«الاتحاد للطيران» في تحالفنا، حيث شارفت أعمال تشييد المبنى على الانتهاء في مطار كرانفيلد العالمي للأبحاث، وكونها شركة طيران مبتكرة تركز على التحديات المستقبلية للسلامة والكفاءة والاستدامة، هناك الكثير من التداخل بين أهداف «الاتحاد» والأبحاث التي يعمل عليها التحالف. إننا نتطلع إلى العمل معاً لتقديم الابتكار المطلوب لتمكين القطاع من «إعادة البناء بشكل أفضل» بعد تخطي جائحة كورونا «كوفيد - 19».

ومن جانبه، قال محمد عبدالله البلوكي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في مجموعة «الاتحاد للطيران»، إن «الاتحاد للطيران» لطالما عُرفت شركة رائدة في مجال الابتكار في قطاع الطيران، ويعزّز انضمامنا إلى التحالف التزامنا بدفع القطاع إلى الأمام من خلال التكنولوجيا والتعاون مع مختلف الشركاء.



