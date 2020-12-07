وزير الأوقاف المصري: العالم لا يحترم إلا الأقوياء.. ويدعو الأمة إلى التفوق في المعرفة والاقتصاد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد معالي أ.د/ محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية، في كلمته بمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة السابع «قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة»، أن الشدائد والمحن والنوازل العامة، تتطلب التعاون والتراحم بين بني البشر، وأن ديننا مبني على التراحم والتكافل واحترام آدمية الإنسان وإعلاء قدره كإنسان، ولا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لعالم اليوم ما لم نكن مؤثرين وفاعلين فيه، وأن نظرية ركاب السفينة تتطلب من الجميع إدراك حجم المخاطر والتحديات المعاصرة.

ولفت معاليه إلى أننا في عالم لا يحترم إلا الأقوياء، ولا يؤمن إلا بالفاعلين الحقيقيين فيه، نؤكد أن العالم لا يمكن أن يحترم ديننا ولا دنيانا ولا حياتنا ولا إنسانيتنا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، ونكون شركاء حقيقيين في العلم والمعرفة والاقتصاد والتأثير في دنيا الناس، وساعتها يكون حديثنا عن التضامن والتكافل حديث الشركاء، وليس حديث الضعفاء.

وتفصيلاً، قال معاليه: «لا شك في أن الشدائد والمحن والنوازل تتطلب التكاتف والتعاون لمواجهتها والتغلب على تحدياتها، كما أن الشدائد والمحن العامة تنمي الحس الإنساني وتستدعي التراحم بين بني البشر، وأننا ندرك أن جميع الأديان السماوية معنية بتحقيق التراحم بين بني البشر، ونؤكد أن ديننا الحنيف مبني على التكافل والتراحم، واحترام آدمية الإنسان، وإعلاء قدره كإنسان». وأضاف معاليه أن ديننا الحنيف علمنا أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وندرك أن الشراكة تقتضي المشاركة، وأننا لا يمكن أن نكون شركاء ما لم نكن مؤثرين وفاعلين في عالم اليوم، وما لم يكن لنا ما نشارك به من المال أو العلم أو التقدم التكنولوجي.

وأكد معاليه أن المؤمنين الحقيقيين هم أكثر الناس قرباً من المعاني الأخلاقية والإنسانية، وتعاطياً معها، وتعاملاً بها، علمنا ديننا أن الناس جميعاً ما بين أخ لك في الدين أو أخ لك في الإنسانية، وأن الإنسان مكرم على أساس آدميته وإنسانيته بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه.

وأشار وزير الأوقاف المصري إلى أنه بمقياس المنافع والمضار، فإن نظرية ركاب السفينة التي علمنا إياها ديننا الحنيف والتي اتخذها هذا المؤتمر شعاراً له، تقتضي أن يفهم الجميع حجم المخاطر والتحديات المعاصرة، وأن يدركوا أن عالم اليوم ليس كعالم الأمس، فقد صار عالم اليوم أشبه ما يكون بقرية كبيرة، ما يحدث في شرقه تجد صداه في غربه، وما يحدث في جنوبه تجد صداه في شماله، ولا يمكن لأحد أن يكون في أمن كامل في هذا الكون وحده بمعزل عن أمن وسلام الآخرين، ونؤكد أن البشرية لو أنفقت على التكافل الإنساني معشار ما ينفق على الحروب لتغير وجه الكون والحياة، وهو ما يجب أن نعمل عليه، وأن يعمل عليه ويتبناه كل عقلاء العالم وحكمائه على النحو الذي يتبناه المؤتمر.



