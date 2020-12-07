سجلّ تعليمي ذكي موحّد لكل طالب في المدرسة الإماراتية

دينا جوني (دبي)

‏تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعلّم الذكي المتكاملة، في إطار سعيها لمواكبة متطلبات المستقبل المرتبطة بشكل وماهية التعليم. وتضيف المنظومة المطوّرة ثلاث سمات «مستقبلية» أساسية على المدرسة الإماراتية، هي تأسيس سجلات تعليمية موحّدة لطلبة الدولة، تتضمن جميع المعلومات الأكاديمية من التعليم المبكر إلى التعلّم مدى الحياة، وبناء ملف إنجاز كامل للطلبة والمعلمين لتضمين أنشطة المنهج الدراسي الإضافية، واستخدام الذكاء الاصطناعي للتعلّم المتكيّف ودعم التعلّم المخصص. يأتي ذلك في إطار عمل الوزارة المستمر على استشراف مستقبل التعليم وتطوير أدواته، بما ينسجم مع روح العصر والتوجهات العالمية ذات الصلة. كما ترتكز عملية التطوير على تحليل البيانات الضخمة لتطوير المخرجات، ‏بالإضافة إلى تطوير السياسات والاختبارات والمناهج، فضلاً عن استراتيجيات التدريس. وتعتمد «التربية» في ذلك على خلق أنظمة وحلول متعددة، تولد بيانات دقيقة على مستوى كل متعلم، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي.



