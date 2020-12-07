محمد بن زايد يستقبل الوزير المنسق للشؤون البحرية في إندونيسيا

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا الصديقة.

وبحث سموه والوزير الضيف - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - علاقات الصداقة وجوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتنميته بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، خاصةً في الشؤون البحرية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية.

كما تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ونقل الوزير الإندونيسي، في بداية اللقاء، تحيات فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وتمنياته لسموهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

كما نقل شكر فخامته واعتزازه بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ببناء مسجد في حي السفارات في أبوظبي يحمل اسم الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، إضافة إلى إطلاق اسم فخامته على شارع المعارض «سابقاً» أحد أهم شوارع العاصمة أبوظبي، تقديراً لصداقته المتينة مع دولة الإمارات وجهوده في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما حمله سموه تحياته إلى فخامة جوكو ويدودو، معرباً عن تمنياته لإندونيسيا وشعبها الصديق مزيداً من التطور والنماء والاستقرار.

حضر اللقاء.. معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للوزير الإندونيسي.



