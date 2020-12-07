قرقاش يلتقي وزير الخارجية الأوكراني

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي ديميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا واستعرضا العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك.

وتضمّنت المحادثات بين معالي الدكتور أنور قرقاش ومعالي ديميترو كوليبا - التي جرت، اليوم الاثنين، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الاقتصادية، وإمكانيات التعاون الواسعة والآفاق الجديدة لتطويرها.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدوليةُ، حيث تبادل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية مع المسؤول الأوكراني وجهات النظر حول التطورات والمستجدات الدولية، وبخاصة في الشرق الأوسط.