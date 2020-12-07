شاب مواطن يقضي 3000 ساعة تطوعية لمواجهة «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

طالب الهندسة الشاب المواطن سالم الكثيري، قرر أن يشارك وطنه والعاملين في خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، فوجد أن العمل التطوعي هو وسيلته لتحقيق ذلك، حتى إنه أمضى نحو 3000 ساعة عمل تطوعي خلال التسعة أشهر الأخيرة من العام الجاري.

وقال الكثيري، الذي يعد واحداً من أكثر المواطنين قياماً بالعمل التطوعي خلال الجائحة، في تصريح لـ «الاتحاد»: «قمت بذلك العمل كجزء من رد الجميل لوطني وقيادتي التي تعطي للجميع، ومد يد العون لكل شعوب العالم، فرأيت أن علي واجب المشاركة في الحد من تداعيات«كورونا»، فوجدت التطوع أفضل وسيلة لتحقيق ذلك».

وأشار الكثيري، البالغ من العمر 25 عاما، إلى أنه متطوع ضمن فريق «مارشال» الإمارات، ويشعر بساعدة بالغة في خدمة الآخرين، ورسم الفرحة على وجوههم أو تقليل متابعهم، موضحاً زنه على المستوى الشخصي استطاع أن يكتسب الكثير من المعارف والخبرات من خلال رحلته في العمل التطوعي من خلال التطوع بالعديد من الجهات، من أبرزها هيئة الهلال الأحمر.