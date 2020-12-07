الصف الذكي: معلم واحد لـ3000 طالب

دينا جوني (دبي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم مشروع «الصف الذكي للتعلّم عن بعد» الذي ينقل التعليم الهجين في المدرسة الإماراتية إلى مستوى أكثر شمولية وتطوراً.

ويمكن من خلال المشروع الجديد، ربط أستاذ واحد بـ3000 طالب وطالبة موزعين على 100 مركز تعليمي وصف دراسي في وقت واحد من داخل وخارج الدولة، لتقديم تجربة تعليمية مختلفة وعرض الجلسات المسجلة في وقت لاحق، بالإضافة إلى عرض المحتوى المعرفي بأسلوب تفاعلي وجذاب.

كما يقوم المشروع على ربط 20 مركز تدريب في مختلف مناطق الإمارات باستخدام حلول مؤتمرات الفيديو، ويساعد المشروع على تبادل مصادر المعلومات والمعرفة مع المتدربين من مواقع مختلفة، وتقديم حلول تتكامل مع منصة بوابة التعلّم الذكي.