وزير الخارجية الأوكراني: خياراتنا مفتوحة للتعامل مع إيران لضمان العدالة وحقوق ضحايا الطائرة المنكوبة

علي العمودي (أبوظبي)

أعرب معالي ديمترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، عن سعادته لزيارة دولة الإمارات التي قال إنه يكن لها كل التقدير ولسياساتها البناءة ومواقفها الدولية الحريصة على تعزيز التعاون ودعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والسلام في العالم، مؤكداً وجود آفاق واعدة ومجالات متنوعة للتعاون بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات، بما يخدم العلاقات الثنائية ومصالح البلدين والشعبين.

وقال إنه سعيد بأن أول زيارة خارجية له منذ تسلمه مهام منصبه هي لدولة الإمارات التي قال: إن التعاون بين البلدين سيشهد زخماً قوياً مع الزيارة المرتقبة لفخامة الرئيس فلاديمير زيلينسكي للإمارات والتوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في شتى المجالات. وكذلك لوجود اللجنة المشتركة بين البلدين اللذين لم يسمحا لجائحة كورونا أن تعيق الاتصالات واللقاءات بين مسؤولي البلدين. وأضاف أن من أبرز مجالات التعاون بين الإمارات وأوكرانيا قطاعات التقنية والفضاء والعلوم والتعليم والذكاء الاصطناعي، وكذلك الأمن الغذائي والزراعة العضوية، إلى جانب التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب، والطاقة المتجددة والهيدروجينية والطاقة النووية للأغراض السلمية.

وقال: إن بلاده تفخر بإسهامها في إطلاق أول اصطناعي إماراتي وهو«الياسات1»، حيث كان محرك الصاروخ الذي حمله أوكراني الصنع، مشيداً بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في القطاع الفضائي، لا سيما مع إرسال أول رائد فضاء إماراتي للمحطة الفضائية الدولية، وكذلك إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ، بالتزامن مع احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي العام المقبل.

وأشاد معالي ديمترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا بالاتفاق الإبراهيمي للسلام بين كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، وقال: إنه يخدم قضايا تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، مما يعني تخفيف حدة التوتر فيها، فاستقرار المجتمعات مفتاح تحقيق الازدهار والتنمية للشعوب.

وفيما يتعلق بتطورات قضية تعويضات الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران مطلع العام الجاري وذهب ضحيتها أكثر من 170 شخصاً من مختلف الجنسيات، قال وزير الخارجية ألأوكراني: إن هذه المعاناة والألم ليسا مقتصرين على دولة لوحدها، بل كل الدول التي فقدت ضحايا منها في ذلك الحادث. وقال: إن بلاده تمثل كل تلك الدول في المفاوضات، وأنها أجرت جولتين مع إيران إلا أنها لم تنجح، مؤكداً سعي بلاده للوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، محذراً من فشل الجولة المقبلة لتلك المفاوضات، وقال: إن الخيارات مفتوحة للتعامل مع إيران لضمان العدالة وحقوق ضحايا الطائرة المنكوبة.



