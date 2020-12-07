48 ألف موقف خاضع للرسوم في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على توفير المواقف العامة النظامية في مدينة الشارقة بشكل دائم أمام الجمهور وإتاحتها في كافة الأوقات، والتفتيش الدوري عليها للحد من سوء استغلالها، كما وفرت البلدية وسائل عديدة لسداد الرسوم، بهدف تعدد خيارات الدفع أمام المتعاملين واختيار ما يناسبهم منها.

وأكد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين لـ«الاتحاد»، أن تحديد أسعار رسوم المواقف العامة، يتم بناءً على دراسة شاملة يتم إعدادها لجميع الفئات المستفيدة من مواقف السيارات كالمحال التجارية والسكان والزوار، مشيراً إلى وجود خيارات عديدة يمكن للمتعامل من خلالها سداد الرسوم كالعملات المعدنية التي يتم وضعها في جهاز استيفاء الرسوم أو الرسائل النصية أو البطاقات المدفوعة مسبقاً أو من خلال محفظة إلكترونية سيتم إطلاقها قريباً يمكن للمتعامل شحنها برصيد، أو من خلال الاشتراكات التي تقدمها بلدية مدينة الشارقة.

وتبلغ عدد المواقف الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة 48 ألف موقف تتم متابعتها باستمرار من قبل فريق عمل يتولى مهمة التدقيق على المعاملات، والتحقق من استيفاء الرسوم الصحيحة.