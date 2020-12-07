"الصحة" تطلق نظاماً متطوراً لتقديم الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظاما إلكترونيا متطورا لتمكين الأفراد من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقا للسياسات واللوائح الناظمة لعمل المنشآت الصحية الخاصة في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.

وسيسهل النظام الالكتروني الجديد الذي كشفت عنه الوزارة في أسبوع جيتكس للتقنية المقام حاليا على أرض مركز دبي التجاري العالمي البت بالشكاوى الطبية والإدارية على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والانتهاء من جميع المراحل التابعة لها الكترونيا.

وفي حين كان النظام السابق يسمح للمتعامل تقديم طلبه الكترونيا فقط فأصبح الآن قادرا على متابعة الشكاوى لحين التحقيق فيها، حيث يتم إدخال نتيجة التحقيق من قبل اللجنة المختصة إلكترونيا في النظام كما يتم طلب الملفات الطبية إلكترونيا من المنشآت الصحية ما يضمن سهولة نقل البيانات والملفات ونتائج الفحوصات للوزارة مع مراعاة الحرص على سهولة استخدام النظام الالكتروني والحيادية والحفاظ على السرية والموثوقية التامة للمعلومات المقدمة منهم مما يساهم في تحسين إجراءات البت في الشكاوى والحصول على مرجعية متكاملة لبياناتها لتعزيز الشفافية والمصداقية كما يرتبط النظام الإلكتروني للشكاوي بلجان المسؤولية الطبية ولجنة الرقابة على الممارسات .

وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أن نظام الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الفني يأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.

وأشار الدكتور الأميري إلى حرص الوزارة على تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمرضى دون تقصير أو تهاون حيث تتعامل بكل دقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي من خلال توفير مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات واضحة فيما يتعلق بالممارسات الطبية وفق المرسوم بقانون اتحادي في شأن المسؤولية الطبية رقم /4/ لسنة 2016م ..لافتا إلى أن عدد الشكاوى ضمن أقل المعدلات العالمية بسبب المعايير التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة وبالإضافة لحملات التفتيش والرقابة الدورية على أداء عملها والتعاون الإيجابي من مديري المنشآت لضمان الجودة.

وأوضحت الدكتورة حصة علي مبارك مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي أن نظام الشكاوى الالكتروني على المنشآت الصحية الخاصة يشكل دعامة إضافية للإجراءات المتبعة ويسهل آلية التعامل مع الشكاوى لجميع الأطراف لتحقيق الامتثال الصحي للمنشآت الطبية الخاصة حيث يمكن تقديم شكوى طبية عن طريق النظام الإلكتروني من أي مريض تلقى العلاج في إحدى المنشآت الصحية الخاصة سواء كان مقيما أو زائرا مع ضرورة توفير كافة الأدلة المؤكدة للشكوى ويتم على أثرها تشكيل لجنة طبية حيادية تسمى "لجنة المسؤولية الطبية" للتحقيق في الواقعة من خلال الاستماع إلى صاحب الشكوى والمنشأة لتقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب ثم يتم رفع التقرير إلى لجنة التراخيص الطبية لاتخاذ القرار المناسب.