«أبوظبي للإعلام» توقع مذكرة تفاهم مع «آي 24 نيوز» الإسرائيلية

وقعت أبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، وقناة «آي 24 نيوز» الإسرائيلية وهي شبكة إخبارية دولية تبث باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية انطلاقاً من استديوهاتها في ميناء يافا والولايات المتحدة

وأوروبا، مذكرة تفاهم لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال الأخبار والقضايا الراهنة والتقارير وإنتاج المحتوى.

تأتي هذه المذكرة بما ينسجم مع أهداف أبوظبي للإعلام و«آي24نيوز» في تطوير عملية إنتاج المحتوى المتميز الذي يواكب تطلعات الجمهور واهتماماته، مع التركيز على المحتوى الرقمي.

وقال عبدالرحيم البطيح النعيمي القائم بأعمال مدير عام أبوظبي للإعلام: إن أبوظبي للإعلام حريصة على العمل مع مختلف الجهات الإعلامية التي تسعى لتقديم المحتوى المتنوع بأعلى مستويات الكفاءة المهنية، حيث تأتي هذه المذكرة تأكيداً على سعينا لتحقيق رؤية الإمارات وطموحاتها في إقامة علاقات راسخة وقوية مع مختلف المؤسسات والخبرات الإعلامية الإقليمية والعالمية.

وأضاف: إن صناعة الإعلام تتطلب شراكات استراتيجية لتحقيق الاستدامة والإبداع وتعزيز جودة المنتج الإعلامي ومخرجاته، وتُسهم هذه الشراكة مع «آي24نيوز» في تطوير القدرات الإنتاجية لتقديم مضامين إعلامية مميزة وهادفة.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم توفير تغطية إخبارية متبادلة بين أبوظبي للإعلام و«آي24نيوز» عبر المراسلين في إسرائيل والإمارات، مع التركيز على التعاون في التقارير الإخبارية باللغة العربية والمقابلات والتصريحات، إلى جانب تبادل المحتوى المتعلق بالتقارير الوطنية والأفلام الوثائقية وبعض المواد الأرشيفية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تكنولوجيا البث التلفزيوني.

وقال فرانك ملول، المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة i24NEWS: كشبكة إعلامية دولية، نطمح لتوسيع التعاون والشراكة مع منصات في مختلف أنحاء العالم.. هذه خطوة إضافية ستسمح بتوسيع أنشطتنا ونحن سعداء جداً ونرحب بها على اعتبار أن أبوظبي للإعلام هي شركة رائدة في الشرق الأوسط، المنطقة التي نغطي أحداثها بكثافة».

وأضاف: هذه الشراكة بين «آي24نيوز» وأبوظبي للإعلام تجسد الفرص الكثيرة التي منحتنا إياها «اتفاقيات إبراهيم»، مؤكداً أن هذا التعاون بين مجموعتين إعلاميتين سيكون بالأساس في صالح المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، الذين سيحصلون على تغطية شاملة وأصوات متعددة ومتنوعة تعكس بالشكل المثالي أحداث الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

يذكر أن «آي24نيوز» انطلقت في يوليو 2013 كجزء من مجموعة ألتيس، التي يمتلكها رجل الأعمال باتريك دراهي ويقودها المؤسس والرئيس التنفيذي فرانك ملول منذ تأسيسها.



