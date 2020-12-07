«الأرصاد»: أمطار على الدولة وتحذير من ارتياد الأودية وتجمعات المياه

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ورياح شمالية غربية نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها إلى 50 كم/ ساعة، والبحر مضطرب الموج ويصل ارتفاع الموج إلى 7 أقدام في عمق الخليج العربي، ومن المتوقع استمرار الاضطراب في البحر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى الانتباه أثناء قيادة المركبات في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وينصح بعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان، خاصة مع السحب الركامية، وفقاً لـ تقرير صادر عن المركز الوطني للأرصاد رصد حالة جوية تستمر حتى الخميس 10 ديسمبر 2020..

وأوضح التقرير أن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي اليوم وغداً،، يتزامن معه مرور امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا متجه من الغرب إلى الشرق، مما يؤدي إلى تكاثر السحب على الجزر الغربية والبحر وبعض المناطق الساحلية، ثم تمتد على المناطق الشمالية والشرقية، يصاحبها سقوط أمطار تتركز على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وبالنسبة إلى يومي الأربعاء والخميس القادمين، يستمر تأثر الدولة بتدفق الرياح الشمالية الغربية الرطبة من على بحر الخليج العربي، وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وفيما يتعلق بحالة البحر يكون مضطرباً في الخليج العربي، ومتوسط إلى مضطرب الموج أحياناً في بحر عمان.