في أبوظبي.. الكشف عن سبعة أنواع جديدة من الحشرات تضاف لقوائم العلم

هالة الخياط (أبوظبي)

اكتشف باحثو هيئة البيئة أبوظبي سبعة أنواع من الحشرات الجديدة أضيفت إلى قوائم العلم؛ منها أربعة أنواع من الدبابير والذباب الراقص واليعسوب، العنكبوت.

وحديثاً رصدت فرق البحث في الهيئة نوعاً جديداً من العناكب في محمية الوثبة للأراضي الرطبة، بما يشكل إضافة جديدة لقائمة العناكب في الدولة.

ويعرف العنكبوت المكتشف باسم «العنكبوت النطاط»، وهو من الأنواع التي تصطاد الحشرات الصغيرة وتتواجد على لحاء الأشجار.

وتقوم فرق الهيئة بدراسة أنواع العناكب، وتستخدم مصيدة من الورق المقوى، وهذا النوع من العناكب يتواجد في عدة دول أخرى بالمنطقة.

كما سجلت الهيئة العام الماضي اكتشافاً علمياً جديداً يتمثل في رصد الدبور صائد العناكب، والذي عُثر عليه في محمية الوثبة أيضاً، وذلك أثناء المسوحات البرية التي تجريها الهيئة في المحميات ومواقع التنوع البيولوجي الرئيسية.

وشهد العام الماضي أيضاً اكتشاف الدبور الحفار، وهو نوع من اللافقاريات يضاف لأول مرة إلى القوائم العلمية.

وفي عام 2019، وصلت العينات المرجعية من اللافقاريات التي جمعتها الهيئة إلى 2457 نوعاً محفوظاً وفق الطرق العلمية في مختبر الحشرات، 100 نوع منها لم تكن معروفة من قبل في الإمارة.

وأوضحت هيئة البيئة- أبوظبي أنها بدأت مشروع مسح التنوع البيولوجي الحضري منذ عام 2018 لفهم التنوع البيولوجي في المدينة والمناطق الحضرية، حيث غالباً ما توجد أنواع مهمة أيضاً في المدن والمناطق الحضرية. مشيرة إلى أنه مع انتشار الأنواع الغريبة عالمياً، يساعد رصد المناطق الحضرية على فهم تأثير الأنواع الغريبة وكيف تعيش الأنواع المحلية في ظل هذا النوع من التحديات.