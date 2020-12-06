دفعة بطاقات «وفر» لمتقاعدي الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن برنامج «وفر» للخصومات بدأ إصدار الدفعة الثانية من بطاقات وفر للمتقاعدين حاملي خلاصة قيد إمارة الشارقة.

كان البرنامج قد أصدر الدفعة الأولى من بطاقات وفر للمتقاعدين في أكتوبر الماضي ما شكل نقلة في تحقيق الرفاه المعيشي لشريحة أكبر من أبناء إمارة الشارقة وتمكينهم من الاستقرار المادي والمعنوي.

وتقدم بطاقة «وفر» امتيازات عديدة وباقة خصومات وتسهيلات لحامليها في أكثر من 701 شركة ومؤسسة مشاركة في البرنامج ضمن 30 تصنيفاً تجارياً متنوعاً.

وأوضح الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن توسعة قاعدة المستفيدين من برنامج وفر لتشمل المتقاعدين من إمارة الشارقة جاءت تنفيذاً لتوصيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتوفير جميع الخدمات والتسهيلات لأبناء الإمارة وتعزيز التكافل والتلاحم الاجتماعي.