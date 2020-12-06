التربية تختتم «أسبوع اليوم الوطني»

إبراهيم سليم (أبوظبي)

اختتمت وزارة التربية والتعليم فعاليات البرنامج التدريبي الإلكتروني تحت شعار (أسبوع اليوم الوطني)، حيث أقيمت الورش التدريبية بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني، والتي شارك فيها 9 آلاف و651 من العاملين بوزارة التربية والتعليم، واستمرت ثلاثة أيام ضمن «ورش السبت».

وأقيمت الفعاليات على محوري «دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرة البناء والتنمية، والاتحاد - نهج الآباء المؤسسين،» وتضمن محور الدولة ومسيرة البناء والتنمية تحقيق عدد من الأهداف، منها إلقاء الضوء على الولاء للوطن، والمفاهيم المرتبطة بذلك، وكيفية تحقيقه، وكذلك تناول الجهود الدولية الرامية لوضع الدولة في مقدمة الصدارة، في مختلف الصعد، والثاني من ديسمبر، وآباؤنا المؤسسون وجهودهم في تحقيق الاتحاد.

وفيما يتعلق بالمحور الثاني «الاتحاد... نهج الآباء المؤسسين» حقق عدداً من الأهداف، منها التعرف على مسيرة النهضة الشاملة والتنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتعرف على أهم الإنجازات لدولة الإمارات، وعلى موقعها الريادي على التنافسية العالمية، وكذلك الوعي والإدراك بأهمية بناء الإنسان والتعامل مع القيادة للانطلاق للخمسين القادمة وتحقيق المركز الأول، والدور الذي تلعبه القيادة الرشيدة في توفير الممكنات لأبنائها المواطنين وتأهيلهم في كافة القطاعات، وبناء القدرات من أجل الاستعداد لمستقبل مبني على المعرفة.