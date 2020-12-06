42 جهة حكومية تنضم لاستراتيجية دبي اللاورقية

دبي (الاتحاد)

بلغ عدد الجهات التي انضمت إلى «استراتيجية دبي اللاورقية» 42 جهة حكومية في إمارة دبي، وصولاً إلى تخفيض استخدام الورق فيها إلى النصف بمرور الأشهر الستة الأولى لانضمامها إلى الاستراتيجية، وبلغ حجم الوفورات التي حققتها الاستراتيجية حتى أكتوبر الماضي، 1.09 مليار درهم، و11.6 مليون ساعة عمل، و30804 شجرات كانت تستخدم لصناعة الورق.

وتم الإعلان عن هذه النتائج خلال مشاركة دبي الذكية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، حيث تشارك تحت شعار «نلهمك واقعاً متجدداً» ضمن منصتها التي تضم 20 جهة حكومية، وتستعرض تطورات مشاريعها وأبرز الحلول المتقدمة التي ابتكرتها لتسريع عملية التحول الرقمي في المدينة.

وكشفت «دبي الذكية» عن النتائج الكبيرة الذي حققها تطبيق «دبي الآن»، حيث تجاوز عدد الخدمات التي يقدمها 120 خدمة من 34 جهة حكومية وغير حكومية في إمارة دبي وضمن 12 فئة مختلفة.

وأنجز التطبيق 2.5 مليون معاملة بقيمة 1.5 مليار درهم، من يناير وحتى نوفمبر الماضيين، ليصل عدد المعاملات التي عالجها منذ إطلاقه إلى 11.7 مليون معاملة، بقيمة إجمالية تتجاوز 6.1 مليار درهم. ويضم التطبيق اليوم 526.914 مستخدماً مسجلاً، كما حقق نسبة 84.1% على مؤشر السعادة بعد أن تم تحميله 476.758 مرة على أجهزة أي أو أس و958.105 مرات على أجهزة «أندرويد».

وقال يونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: إن «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» جاءت لرقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين وبما يضمن استغناء حكومة دبي بشكل كامل عن المعاملات الورقية».

وأضاف: «بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن تسخير التكنولوجيا لجعل حياة الناس أكثر سهولة وسعادة، تم تكليف دبي الذكية بقيادة الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية في جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي، واليوم نستطيع القول إننا حققنا خطوات كبيرة في مهمتنا، مع تزايد قائمة الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية، ومع الانخفاض الملحوظ في معدلات استهلاك الورق في جميع المجالات وتجاوز أهداف الاستراتيجية المحققة لسقف التوقعات، حيث تقربنا هذه الإنجازات أكثر من أي وقت مضى نحو هدفنا الرئيسي في جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد على وجه الأرض».

وقد تم تطوير «استراتيجية دبي اللاورقية» حول ثلاثة محاور تتضمن: التنافسية العالمية عبر جعل دبي المدينة الرقمية الرائدة على مستوى العالم، وكفاءة الحكومة من خلال توفير التكاليف التشغيلية وضمان الاستخدام الأفضل للموارد الحكومية عبر تبسيط ورقمنة العمليات والخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، وإسعاد الناس من خلال تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم خدمات سلسة ومتكاملة واستباقية. وتسعى الاستراتيجية إلى تحديد جميع العمليات اليدوية التي تتطلب استخدام الورق وجعلها رقمية بنسبة 100%.

وتم تنفيذ «استراتيجية دبي اللاورقية» على مراحل تضم كل منها مجموعة جديدة من الجهات الحكومية في دبي، والتي تسعى إلى تقليل استهلاكها للورق بنسبة 50% في الأشهر الستة الأولى، لتضم القائمة حالياً 42 جهة حكومية حققت أكثر من نسبة النصف في تخفيض استهلاك الورق، كما تم تنظيم ورش عمل مع كل مجموعة لوضع أسس تنفيذ الاستراتيجية، ومن ثم صياغة خطط تنفيذ المعاملات بشكل غير ورقي.



