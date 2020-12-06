«الوطني الاتحادي» يناقش سياسة «التربية» غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة فيروس كورونا، يناقش خلالها موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعي الثقافة والتربية والتعليم.

وحسب جدول أعمال الجلسة سيتم توجيه سؤالين إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، من ناصر محمد اليماحي حول «الإطار التنظيمي للمتاحف الخاصة بالدولة»، ومن أحمد عبدالله الشحي حول «إيقاف الورش والمهرجانات الثقافية والمسابقات التراثية»، بينما سيتم توجيه سؤالين إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، من الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي حول «الإجراءات التحفيزية لجذب الكفاءات المواطنة لمهنة التعليم والمحافظة عليهم في مؤسسات التعليم العالي»، ومن صابرين حسن اليماحي حول «الخطط البديلة وفرص التعليم المتاحة للطلاب الذين تعذر عليهم اجتياز اختبارات (امسات، آيلتس)».

وفي بند الرسائل الصادرة للحكومة، يطلع المجلس على رسالتين بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوعين عامين حول «تنظيم العمل التطوعي»، و«سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي».

وطبقاً لبند المراسيم بقوانين التي صدرت يطلع المجلس على «30» مرسوماً بقانون.

ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة (الافتتاحية - الأولى) التي عقدت بتاريخ 26/‏11/‏2020م.