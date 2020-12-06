ناصر اليماحي «رئيساً» لـ«شؤون التعليم» في «الوطني الاتحادي»

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة ناصر محمد اليماحي، الذي تم انتخابه رئيساً للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب سارة محمد فلكناز مقرراً بالتزكية، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع بالإضافة إلى رئيس اللجنة والمقرر أعضاء اللجنة كل من: ضرار حميد بالهول الفلاسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وشذى سعيد علاي النقبي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي، كما حضر من أعضاء المجلس عدنان حمد الحمادي.

وقال ناصر اليماحي رئيس اللجنة: إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، والتي تتضمن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، ومشروع قانون اتحادي في شأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية الذي يتكون من (11) مادة.