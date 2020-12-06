بلدية أبوظبي تستثمر ناتج الحفر في تسوية الأراضي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن إجمالي كميات مواد ناتج الحفر التي تمت الاستفادة منها في تسوية الأراضي خلال الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 18 نوفمبر 2020 بلغت 1.722.028 متراً مكعباً، حيث بلغ إجمالي المساحات التي تمت تسويتها من الأراضي نحو 1.324.481 متراً مربعاً، كما بلغ عدد تصاريح ناتج الحفر الصادرة للمقاولين 652 تصريحاً، لتأتي المحصلة بتوفير 28.125.905 دراهم، يتم الاستفادة منها في تعديل مناسيب المناطق دون أي تكاليف مالية على الحكومة.

وتصدر البلدية تصاريح تحميل وتنزيل مواد ناتج الحفر للمقاولين من خلال نظام «آي بي أس»، وتلزمهم بتوريد مواد ناتج الحفر الفائضة عن حاجة المشاريع العمرانية المختلفة إلى الأماكن التي تحددها البلدية، وفقاً لخطة معدة مسبقاً لتسوية الأراضي المنخفضة، دون أي تكاليف مالية على الحكومة، حيث يجري إدارتها وتنظيم العمل بها من قبل البلدية وفقاً لشروط وإجراءات محددة.

وقد أسفرت هذه التصاريح عن تسوية مساحات شاسعة من الأراضي وفقاً لمناسيب محددة، وتشكيل بنية تحتية صالحة لإقامة المشاريع عليها دون أي تكاليف مالية.