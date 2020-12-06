منصور بن زايد يترأس اجتماع لجنة الميزانية العامة

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اليوم، الاجتماع الدوري للجنة الميزانية العامة، بحضور كل من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالحميد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات المركزي، وممثلين من وزارة المالية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حرص حكومة دولة الإمارات على التخطيط الاستباقي والاستراتيجي للمستقبل، من خلال إطلاق مشاريع رائدة ومبتكرة، تدعم تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في أن تتصدّر الإمارات المراكز الأولى عالمياً، وتضمن الاستدامة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة.

وناقشت اللجنة، خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع، أهمها الموقف المالي للحكومة الاتحادية في الربع الرابع من السنة المالية الجارية، وميزانية السنة المالية 2021، وذلك لضمان التنمية المستدامة وفقَ استراتيجية الحكومة الاتحادية، مع تحقيق التوازن في تنويع مصادر الدخل وتوزيع الموارد المالية بالشكل المطلوب، حسب أفضل المعايير.

كما أشادت اللجنة بجهود وزارة المالية والجهات الاتحادية التي ساهمت في تحقيق تصنيف -AA ضمن التقييم الائتماني للدولة من قبل وكالة فيتش «Fitch».



