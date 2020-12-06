فارس المزروعي يؤكد على تعزيز الوعي الأمني

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي (افتراضياً) بتخريج دفعة جديدة من مبادرة «كلنا شرطة»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام وبلغ عدد الخريجين 1878 خريجاً من المواطنين والمقيمين وعدد المسجلين بالمبادرة 53287 عضواً.

وهنأ معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي الخريجين مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على صقل مهاراتهم واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل كشركاء استراتيجيين.

وأوضح أن مبادرة «كلنا شرطة» حققت أهدافها بنجاح في تعزيز الوعي الأمني لدى المشاركين، وأكدت على قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، كما أسهمت بدور رائد وكبير في دعم جهود الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات للحفاظ على أبوظبي، بوصفها واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

ووجه التحية والتقدير للمبادرة تزامناً مع اليوم الدولي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، لافتاً إلى أن كلنا شرطة عملت على تأسيس منصة تطوعية لعمليات شرطية بسواعد شركاء الوطن من مواطنين إيجابيين ومقيمين يقدرون قيمة أمن وأمان وطنهم الثاني، وأشاد بالتفاعل الكبير من مختلف الجاليات مع أهدافها في ترسيخ قيم العمل التطوعي، والتعايش السلمي بين مختلف مكونات فئات المجتمع.

وأكد أن البرامج الهادفة التي تقدمها المبادرة عززت الوعي والحس الأمني لدى المشاركين، وطورت مهاراتهم في العمل الميداني، سعياً لتعزيز الصورة الإيجابية لشرطة أبوظبي وسمعة ومكانة إمارة أبوظبي.

وأشاد معاليه بكل منتسبي ومتطوعي «كلنا شرطة» وإحساسهم العالي بالمسؤولية والواجب والمبادرة إلى تقديم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية، والتي تعزز من عامل سرعة الاستجابة لمواجهة الحالات الطارئة.

ومن جانبه، أكد العميد أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، في كلمته خلال حفل التخريج، أن مبادرة كلنا شرطة منذ انطلاقها تحظى بدعم القيادات الشرطية، مشيراً إلى دورها الفعال في الحفاظ على الأمن وتعزز روح المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع.

فارس المزروعي لدى استقباله السفير الإندونيسي (من المصدر)

.. ويلتقي سفير إندونيسيا

التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، في مكتبه، حسين باقيس سفير الجمهورية الإندونيسية لدى الدولة، ترافقه اندانغ سيري أوغستيني الوزيرة المستشارة للشؤون السياسية. جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد عمران المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، والعقيد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.