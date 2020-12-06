«الموارد البشرية» تكثف اللقاءات الميدانية والافتراضية

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين تكثيف اللقاءات الميدانية والافتراضية مع المواطنين في مواقع عملهم لدى شركات القطاع الخاص، بهدف متابعة أوضاعهم الوظيفية، وذلك في إطار عمل اللجنة الخاصة التي شكلتها الوزارة في شهر مارس الماضي لدعم استقرار وظائف المواطنين وحماية حقوقهم.

وقال ناصر بن خرباش وكيل الوزارة لشؤون التوطين رئيس اللجنة: إن دعم استقرار وظائف الكوادر المواطنة العاملة في القطاع الخاص، يعتبر أحد أهم أولويات عمل الوزارة في ملف التوطين، خصوصاً في ضوء تداعيات جائحة «كوفيدـ 19» وأثرها على وظائف سوق العمل كغيره من أسواق العمل العالمية.

وأضاف أن الوزارة تنفذ برنامجاً للتواصل مع المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص والمسؤولين في هذه الشركات، وذلك من خلال الزيارات الميدانية أو عبر تنظيم اللقاءات الافتراضية التي تستهدف في مجملها الوقوف على الأوضاع الوظيفية للمواطنين لا سيما من حيث ساعات العمل والتطور الوظيفي، وكذلك الاستماع إلى ملاحظاتهم وبحثها مع المسؤولين عنهم، بما يسهم في تمكين المواطنين في وظائفهم.

وأكد سعي الوزارة الحثيث نحو توفير بيئة العمل الجاذبة والمستقرة للمواطنين والمواطنات العاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية بالتعاون والشراكة والتنسيق الدائم مع الشركات العاملة في هذه القطاعات.