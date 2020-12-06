حملة لتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار بمنطقة الظفرة

الظفرة (وام)

تنظم بلدية منطقة الظفرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين حملة شاملة لتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في جميع مدن منطقة الظفرة استعداداً لموسم الأمطار.

تهدف الحملة إلى تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار من الأتربة وتجمعات الرمال وأي مخلفات تشكل عائقاً لتصريف الأمطار، من أجل تصريف المياه بالسرعة المطلوبة للمحافظة على سلامة الطرق وتسهيل حركة المرور خلال هطول الأمطار.

كما تهدف إلى تعزيز قدرات الاستدامة البيئية وإدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال والأمن المؤسسي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها، لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتكثف بلدية منطقة الظفرة - ممثلةً بفرق مكتب الطوارئ والأزمات - استعداداتها مع بداية موسم الشتاء بوضع خطة متكاملة للتعامل مع الأمطار والعواصف والتقلبات الجوية على مستوى مدن المنطقة والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد، واستقبال البلاغات على الرقم 993 على مدار الساعة، ورقم مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555.

وتقوم البلدية بنشر رسائل توعية للجمهور في حالات الطوارئ، وعدم استقرار الأحوال الجوية عبر قنوات التواصل الاجتماعي لتوخي الحيطة والحذر والتواصل مع مكتب الطوارئ، كما تنظم العديد من حملات التوعية والتفتيشية للمحافظة على المظهر العام من خلال رصد وإزالة المشوهات.