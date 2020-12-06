تعاون بين «الجودة» وشرطة أبوظبي في مجال المطابقة

أبوظبي (وام)

وقع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بهدف تبادل الخبرات في مجال السلامة والجودة والمطابقة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارة الرامية إلى الارتقاء بالمجتمع وتهيئة بيئة مجتمعية تمكنه من تحقيق أهدافه وتطلعاته.

وأكد الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن المذكرة تندرج في إطار التعاون المشترك وحرص الطرفين على تطوير العمل بينهما بهدف تبادل الخبرات والتدريب والاستشارات والمعارف المتمثلة بالسياسات واللوائح الخاصة بتقنية المعلومات، وتقديم الخدمات العامة وسلامة المستهلك والمقاييس القانونية وبرامج المطابقة والفحوص المخبرية، من خلال تطبيق أحدث المقاييس والمعايير العالمية في الجودة والمطابقة.

وقال الكعبي: «بموجب المذكرة وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي نواصل تعزيز ثقافة جودة وسلامة المنتجات، من خلال التنسيق لحملات توعية للموظفين عن سلامة المنتجات والمجتمع عبر الموقع الإلكتروني، وذلك للحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات التي تشكل خطراً على المستهلكين ولجعل الأسواق أكثر سلامة».

من جانبه، قال اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي: «تهدف المذكرة إلى تشجيع متعاملي القيادة العامة لشرطة أبوظبي على استخدام المنتجات والخدمات الحاصلة على شهادة مطابقة من قبل مجلس أبوظبي للجودة».

وأوضح أن المذكرة تهدف إلى الاستفادة من خدمات الفحص المتوفرة والتدريب التخصصي والاستشارات الفنية، والتعاون المشترك لتطوير المواصفات الأمنية واستخدام مرافق إدارة الطوارئ والسلامة العامة التابعة لأغراض التدريب، وتطوير برامج مطابقة من قبل إدارة الطوارئ والسلامة العامة أو أي إدارة أخرى في القيادة العامة.

وأضاف: سنعمل مع مجلس أبوظبي للجودة في كل ما يتعلق بسلامة وجودة ومطابقة المنتجات، بما فيها وضع البرامج وتحديد المتطلبات اللازمة لمنح علامات الثقة وإصدار شهادات مطابقة المنتجات والترخيص باستخدام هذه العلامات، ومنح شهادات المطابقة للأفراد وإجراءات التفتيش والمراقبة والتدقيق على المنتجات وأخذ العينات من المصدر أو الأسواق ومنافذ البيع وإجراء الاختبارات على المنتجات، وسنضع برامج التدريب ذات الصلة وأسس اعتماد التقنيين والفنيين والمهنيين.