«مدني عجمان» ينفذ حملات تفتيشية مفاجئة

سعيد أحمد (أم القيوين)

نفذت إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان خلال العام الجاري حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية والتجارية والمهنية ومؤسسات تعليمية في مختلف مناطق الإمارة، أسفرت عن 5 مخالفات لعدم التزامها بتطبيق اشتراطات الوقاية والسلامة، التي تحد من الوقوع في حوادث الحرائق.

كما نفذت حملات توعية، بهدف تعزيز الأمن والسلامة في مختلف القطاعات، وضمان مناطق آمنة من أجل المحافظة على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى نشر الثقافة الوقائية وتطبيق معايير السلامة في جميع المناطق الصناعية وتحقيق استراتيجية وزارة الداخلية لتكون الإمارات أفضل الدول أمناً وسلامة.

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الإدارة العامة، إن بعض حوادث الحرائق في المنشآت الصناعية والتجارية وغيرها من المنشآت تقع بسبب التخزين العشوائي وإهمال الأسلاك الكهربائية وتركها خارج الصناديق المخصصة لها، أو وضع أسطوانات الغاز في أماكن غير آمنة وقريبة من المواد القابلة للاشتعال، مما يؤدي إلى سرعة اشتعالها.

وأضاف: إن التفتيش المفاجئ يضبط مدى التزام المنشآت باتباعها اشتراطات الوقاية والسلامة، حيث تم تشكيل فرق للتفيش في الفترة الصباحية والمسائية، للتأكد من التزام أصحاب الشركات الصناعية والتجارية والمهنية بعدم إضافة أعمال مخالفة، قد تؤدي إلى حدوث حريق.

وأشار إلى إنه يوجد ربط إلكتروني بين الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان ودائرة التنمية الاقتصادية بمنح تراخيص تجديد شهادات الاستيفاء للرخص الاقتصادية تأكيداً لشروط الوقاية والسلامة في المنشأة، والذي يعتبر من الاشتراطات الأساسية للحصول على الموافقة.

وأكد أن الدفاع المدني يقوم أيضاً بتدريب العاملين في المنشآت على خطوات عمل خطة تأمين المنشآت الاقتصادية، والتي أهمها منع مسببات الحريق وكيفية مواجهته والتغلب عليه في اللحظات الأولى والإجراءات التي يجب اتباعها عند حدوث الحرائق، وذلك للحد من الخسائر البشرية والمادية.