شرطة دبي تعرض أحدث تطبيقاتها الذكية في «جيتكس»

دبي(الاتحاد)

بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، شاركت القيادة العامة لشرطة دبي في أسبوع معرض جيتكس للتقنية، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، حيث عرضت أحدث ابتكاراتها وتطبيقاتها الذكية الهادفة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد أفراد المجتمع، وأن تكون «دبي المدينة الآمنة» إلى جانب عرض الخدمات الذكية النوعية، التي توفرها نقاط الشرطة الجديدة في الضواحي «شرطة الضواحي».

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن مشاركة شرطة دبي هذا العام في معرض جيتكس تتضمن عرض عدد من المشاريع والتطبيقات الذكية التي توفر الخدمات الشرطية المتنوعة الهادفة إلى إسعاد الجمهور وتعزيز الأمن والأمان لهم.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن شرطة دبي هذا العام تعرض خلال مشاركتها في جيتكس، الذي تقدم فيه مختلف الدوائر الحكومية أحدث إبداعاتها من خدمات ذكية وتقنيات ذكاء اصطناعي حديثة ومتطورة تلبي توقعات وطموحات القيادة الرشيدة، مبادرتها النوعية الممثلة في نقاط شرطة الضواحي التي تعتبر إضافة نوعية في العمل الشرطي، والهادفة إلى التواصل مع كافة شرائح المجتمع، وتوفير كافة خدمات مركز الشرطة الذكي SPS لهم ليتمكنوا من إجراء كافة المعاملات بسهولة ويسر ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة.

نظام مسرح الجريمة

وعرضت شرطة دبي عبر منصتها في جيتكس «نظام مسرح الجريمة وإدارة القضايا الذكي» الهادف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في الكشف عن الجريمة وأتمتت العمليات الإدارية في إدارة مسرح الجريمة، واعتماد نظام العمل اللاورقي في أعداد التقارير الخاصة.

وأكد الرائد خبير راشد سالم العميمي رئيس قسم التصوير الجنائي في إدارة مسرح الجريمة أن «نظام مسرح الجريمة وإدارة القضايا الذكي» يساهم في أتمتت كافة إجراءات مسرح الجريمة وتحويل طلبات الفحص للخبراء، واستخراج التقارير من خلال الربط الإلكتروني عبر النظام والمرتبط أيضاً مع الأنظمة الجنائية الأخرى في شرطة دبي والنيابة العامة، وهو ما يسهل عملية تسليم التقارير من الخبراء.

وأشار إلى أن النظام يحقق أهداف شرطة دبي في صفر مراسلات ورقية، وصفر استفسارات، وصفر أخطاء بشرية في أعداد التقارير وتسليمها إلى الشركاء الاستراتيجيين، سواء داخل الشرطة أو خارجها.

نظام المعثورات الموحد

كما عرضت شرطة دبي عبر منصتها في جيتكس نظام المعثورات الموحد، وهو عبارة عن نظام ذكي يربط الجهات حكومية وشبه حكومية والخاصة بنظام معثورات ذكي في الإمارة، وهو ما يهدف إلى تسهيل عملية الاستفسار عن المعثورات والإبلاغ عنها.

وأكد الرائد أحمد بن فهد من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي أن نظام المعثورات الذكي الموحد، يسهم في تسهيل عملية الاستفسار عن المعثورات والإبلاغ عنها، وتوفير نظام ذكي للتعرف على المفقودات وأرشفتها.

وأشار إلى أن نظام المعثورات الموحد جاء ابتكاره تنفيذاً للقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن التصرف باللُقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي أعطى شرطة دبي مهام وصلاحيات تنفيذ أحكامه في تلقي البلاغات بشأن فقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة، واستلام اللُقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مناسب، وإنشاء سجلات خاصة تُدوّن فيها بيانات وأوصاف اللُقطة والأموال المتروكة، وتاريخ وساعة العثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثر عليها أو تُركت فيه، وبيانات المُلتقط، وكذلك الإعلان عن وجود اللقطة لديها بالطريقة التي تراها مناسبة، وتقدير نفقات حفظ اللقطة والإعلان عنها، كما خولها في التصرف باللقطة، والأموال المتروكة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.



