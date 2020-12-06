بتوجيهات حمدان بن زايد.. سفارة الدولة في إيطاليا تشرع في تقديم مساعدات الهلال للمتأثرين من تداعيات الطقس

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، شرعت سفارة الدولة في روما في تقديم المساعدات الشتوية للأسر المتعففة والشرائح الضعيفة، في إيطاليا وجمهوريتي سان ماريو وشمال مقدونيا والتي يستفيد منها 15 ألف شخص في الدول الثلاث.

يأتي ذلك ضمن برنامج المساعدات الشتوية الذي تنفذه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمتأثرين من تداعيات البرد والشتاء في 25 دولة حول العالم.

جرى تنسيق هذه المساعدات بين سفارة الدولة في روما وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الصليب الأحمر الإيطالي وهيئات الدفاع المدني والهيئات الرسمية والجمعيات غير الربحية. وعملت السفارة بالتعاون مع تلك الجهات المحلية، على وضع خطة توزيع تغطي المناطق المستهدفة كافة، لتصل هذه المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجاً، وتشمل أطياف النسيج المجتمعي كافة في هذه الدول.

وأكد سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن برنامج المساعدات الشتوية الذي يتم تنفيذه بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، يهدف إلى توفير احتياجات المتأثرين من البرد، وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات انخفاض درجات الحرارة وتقلبات الطقس، وسوء الأحوال المناخية في فصل الشتاء. وقال إن سموه يولي اهتماماً كبيراً لأحوال هذه الشرائح، ويحرص على توفير متطلباتهم الأساسية خلال كل فصول السنة، إلا أن سموه يوجه دائماً بتعزيز المساعدات الشتوية التي تقي المتأثرين سوء الأحوال المناخية نظراً لظروفهم الاستثنائية ووجودهم في مخيمات ومناطق تحتاج لتعزيز سبل التدفئة وحماية سكانها من الأمراض المصاحبة لفصل الشتاء.

وأضاف الفلاحي أن الهيئة عززت مساعداتها الشتوية هذا العام نسبة للظروف الصحية التي يواجهها العالم حالياً بسبب جائحة كورونا، لذلك كان لا بد من توفير الظروف الملائمة للمستهدفين من برنامج المساعدات، وتعزيز سبل الوقاية لهم وحمايتهم من النزلات وأمراض الشتاء حتى لا يكونوا عرضة للإصابة بالجائحة.

وأشاد بروح التعاون القائمة بين الهيئة وسفارات الدولة في الخارج، لتعزيز جانب المساعدات الإماراتية للشعوب الشقيقة والصديقة، مثمناً دور سفارة الدولة في روما في توسيع مظلة المستفيدين من المساعدات الشتوية في إيطاليا وشمال مقدونيا وسان مارينو، وتعزيز مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية في تلك الدول.

من جانبه أشاد عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية السفير غير المقيم في كل من جمهورية سان مارينو وجمهورية شمال مقدونيا، بالمبادرة الكريمة لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان والتي تعكس مشاعر الأخوة والتضامن بين قيادة وشعب دولة الإمارات وإخوانهم في الإنسانية في جميع البلدان.. مشيراً إلى أن ذلك يأتي بفضل نهج وفكر الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي لا تزال تسير عليه دولة الإمارات إلى يومنا هذا.

وأضاف أن السفارة ستعمل على تنفيذ توجيهات سموه ومتابعتها بهدف توفير احتياجات الأسر المتعففة خاصة المتأثرين من التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في فصل الشتاء.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عززت مساعداتها الشتوية هذا العام نظراً للظروف الصحية التي يواجهها العالم حالياً بسبب جائحة كورونا، وهذه المكرمة تعتبر امتداداً لمساعدات سابقة تم تقديمها إلى هذه البلدان من قبل الدولة ومن قبل أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأشار سفير الدولة إلى أن هذه المبادرات أثمرت تضامناً كبيراً بين الشعب الإماراتي والشعوب في دول العالم، وذلك من خلال رسائل الشكر والامتنان التي تصل إلى سفارة الدولة في روما بشكل مستمر ومن أهم المسؤولين والسياسيين في تلك الدول ومن عمد المدن وكذلك من المواطنين العاديين الذين لمسوا قرب دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من البسطاء واهتمامهم المباشر وتغطية احتياجاتهم.



