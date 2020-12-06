جمارك دبي تعرض 12 مشروعاً مبتكراً في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

تعرض جمارك دبي 12 مشروعاً مبتكراً ومبادرة ذكية، إضافة إلى أحدث الأجهزة المساندة في الفحص والتفتيش، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، الذي انطلقت فعالياته اليوم، وبالتزامن معه أطلقت جمارك دبي «داتاثون الفرضة» تحدي البيانات المفتوحة لتطوير برمجيات وأنظمة مبتكرة عبر استخدام البيانات المفتوحة لجمارك دبي المتوافرة على «دبي بالس»، وسيتم تكريم المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة خلال المعرض، وتم تقسيم المشاركين في التحدي إلى ثلاث فئات الأولى موظفي جمارك دبي، والثانية للجمهور، والثالثة لطلبة المعاهد والجامعات وكليات التقنية.

ويهدف التحدي إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من البيانات المتاحة وتعزيز دورها في تحفيز النمو الاقتصادي والتشجيع على الابتكار، فضلاً عن الإسهام في تنمية الكوادر الوطنية لبناء مجتمع حيوي ومنتج، تحقيقاً لخطة دبي 2021.

إلى ذلك، أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن جمارك دبي تحرص على المشاركة سنوياً في أسبوع جيتكس للتقنية، لعرض أحدث مشروعات الدائرة ومبادراتها الرقمية التي تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات الجمركية والبلوك تشين بهدف تقديم خدمات نوعية للمسافرين والمتعاملين، دعماً لموقع دبي الرائد في التجارة والسياحة العالمية، إضافة إلى إبراز تجاربها وإنجازاتها في مجال مواكبة التوجهات الحكومية للتحول الرقمي وصناعة المستقبل، مشيراً إلى أن مشاريع جمارك دبي تقود تحولات التجارة العالمية استعداداً للخمسين عاماً القادمة.

من جانبه، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «تسعى جمارك دبي من مشاركتها في معرض جيتكس إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المتعاملين بهدف تشجيعهم على اعتماد أسلوب حياة أسهل عبر الاستفادة من خدماتها الذكية لدعم تحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وتعزيز مسيرة»استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية«لتصبح دبي أول حكومة بلا ورق في العام 2021»، مشيراً إلى أن نسبة التبني الإلكتروني للخدمات الجمركية في جمارك دبي سجلت 99.3% في النصف الأول من العام الجاري، حيث حصدت جمارك دبي المركز الأول عالمياً بجائزة «أفضل جهة لإدارة المشاريع في العالم 2020»، وهي مسابقة دولية ينظمها التحالف العالمي لإدارة المشاريع، كما حازت الدائرة إشادة صندوق النقد الدولي لريادتها في استخدام تقنية البلوك تشين للخدمات الجمركية.



