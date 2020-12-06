«صحة دبي» تطلق «ترميز» لتأمين مخزونها الاستراتيجي من الدواء



دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الصحة في دبي أمس، نظام «ترميز»، الأكثر تطوراً والمتوافق مع أفضل المعايير العالمية المعمول بها في شأن المخزون الاستراتيجي للمستلزمات الطبية والأدوية، والذي يوفر دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة احتياجات «صحة دبي» المستقبلية من هذا المخزون الحيوي، إضافة إلى أهمية النظام نفسه في تأمين المخزون الاستراتيجي عند مستوياته المطلوبة، جاء ذلك ضمن مشاركة الهيئة في معرض جيتكس 2020، وبالتعاون مع «دبي الذكية».

ويستند النظام الجديد إلى تقنيات ذكية فائقة المستوى، يتم من خلالها ترميز المستلزمات الطبية والأدوية، ما يمكّن الهيئة من مراقبة ومتابعة حركة المستلزمات، وكذلك الدواء، ومن ثم وقف أي هدر محتمل في عمليات الصرف أو الاستخدام، حيث يقوم النظام الجديد بتحديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية التابعة للهيئة من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات، إلى جانب تحديد مستوى الاستفادة من كل عنصر يتم صرفه، سواء كان من المستلزمات أو الدواء.

في الوقت نفسه تم ربط نظام «ترميز» بــ 225 شركة عالمية ومحلية رائدة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ممن تتعامل معها الهيئة، ما يبسط إجراءات التعامل مع الشركات كافة، فضلاً عن أهمية النظام في تتبع تواريخ الصلاحية لكل مستلزم ودواء بشكل أكثر دقة.

كما يمكن النظام، هيئة الصحة في دبي من دراسة الاحتياجات المستقبلية، وبالتالي يدعم اتخاذ القرار داخل الهيئة، في الوقت الذي يساعد فيه الكادر الطبي على تحديد احتياجاته اللازمة ومن ثم توفيرها، سواء كان ذلك للعمليات الجراحية أو الأعمال اليومية الأخرى.

إلى ذلك، أكد معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، قيمة وأهمية القدرات الهائلة التي تمتلكها دبي، والتي تمكنها من تنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية الكبرى في جميع الظروف، لافتاً إلى أن نجاح دبي في تنظيم حدثها السنوي «جيتكس 2020»، بهذا المستوى من المشاركات، يشير إلى حالة الاستقرار، وما تتسم به دبي من قوة في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وقال: إن «جيتكس» فرصة مهمة للمؤسسات والهيئات المشاركة سواء من داخل الدولة أو خارجها، لعرض مستجدات خدماتها ومشروعاتها القائمة على التقنيات الرقمية والحلول الذكية.

وعن نظام «ترميز» الذي أطلقته الهيئة، قال القطامي: إنه يأتي ضمن سلسلة مشروعات كبرى تنفذها الهيئة مواكبة للتحولات السريعة التي تشهدها الدولة وتعمل عليها دبي، وبالتحديد على الساحة الصحية الدولية.

وأوضح أن «ترميز» نقلة نوعية في إدارة عمليات المخزون الاستراتيجي للهيئة من المستلزمات الطبية والأدوية، كما يُعد تعزيزاً لتوجهات الهيئة وأهدافها الرامية إلى إدارة الشأن الطبي، من خلال أحدث التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.