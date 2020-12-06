«قضاء أبوظبي» تعرّف بمنظومة التقاضي عن بُعد

دبي (الاتحاد)

تشارك دائرة القضاء في أبوظبي، في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي انطلق اليوم، إذ تعرض للجمهور منظومة التقاضي عن بُعد، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة من خلال إتمام جميع إجراءات التقاضي إلكترونياً، ابتداءً من قيد الدعاوى وتقديم المذكرات وتلقي الإشعارات، وصولاً إلى عقد جلسات المحاكمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ومن هذا المنطلق تحرص الدائرة تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على مواكبة التحول الرقمي وتطوير منظومة قضائية رائدة بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي.

وتستعرض دائرة القضاء خلال مشاركتها في معرض جيتكس 2020، دور منظومة التقاضي عن بُعد، في ضمان الوصول إلى العدالة الناجزة وإتاحة إنجاز المعاملات المرتبطة بالتقاضي في خطوات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني، إلى جانب عقد الجلسات مرئياً ومن دون الحاجة للحضور الشخصي إلى قاعات المحاكم، باستخدام أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية.

وتوفر منظومة التقاضي عن بعُد، بيئة متكاملة من شأنها إجراء المحاكمات بطريقة تراعي الأدوار والمسؤوليات المنوطة لجميع الأطراف في الدعاوى وفق الإجراءات والضوابط المقررة، مع مراعاة توافق المنظومة الجديدة مع المعايير والاشتراطات القانونية التي تحيط بعملية التقاضي من ضمان للسرية والخصوصية.

كما تتيح المنظومة، إمكانية جدولة وتنسيق جلسات المحاكم حسب الاختصاصات وجداول انعقاد الدوائر القضائية، إضافة إلى توفير التقنيات اللازمة التي تتيح إشعار المتعامل عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وتوفير برمجيات مخصصة لحضور الجلسات عن طريق الوسائط المتعددة، كأجهزة الحاسب الآلي أو أجهزة الهاتف المتحرك بجودة عالية وبشكل تفاعلي مرن، فضلاً عن إمكانية إرسال الرد على المذكرات إلكترونياً وتضمينها في ملف الدعوى.



