نجاح عمليتي زراعة كلى من متبرعين أحياء أقارب

دبي (الاتحاد)

أجرت ميديكلينيك مستشفى المدينة، بالتعاون مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، أولى عمليات زراعة الكلى من متبرعين أحياء أقارب في دبي.

وأُجريت الزراعة في 14 نوفمبر لمريض يبلغ من العمر 34 عاماً، كان يخضع لغسيل الكلى منذ يناير 2019 وكان على قائمة انتظار زراعة الكلى منذ يوليو 2019. وخضع المريض لعملية زراعة ناجحة باستخدام كلية من متبرع حي وهو شقيق زوجته، البالغ من العمر 23 عاماً.

وأُجريت الجراحة الثانية في 17 نوفمبر لمريضة إماراتية تبلغ من العمر 41 عاماً، كانت تعاني من مرض الكلى المتعددة الكيسات. وبسبب تدهور وظائف الكلى لديها، بدأت غسيل الكلى في سبتمبر 2020. ووجدت المريضة متبرعاً مناسباً لها، هو شقيقها البالغ من العمر 36 عاماً.

وتحت إشراف ورعاية فريق متعدد التخصصات من الجراحين وأخصائي أمراض الكلى والممرضين، غادر المستفيدون والمتبرعون لكلتا العمليتين المستشفى في غضون 10 أيام وهم في حالة صحية جيدة ودون أي مضاعفات.

وقاد العملية الجراحون من برنامج زراعة الأعضاء في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور فرهاد جناحي والدكتور والدو كونسيبسيون، بالتعاون مع الفريق الطبي في مستشفى القاسمي.

وفي أقل من 10 أيام، أجرى جرّاحا البرنامج، الدكتور والدو كونسيبسيون، جراح زراعة الكلى والكبد في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال والدكتور فرهاد أول، عمليتي زراعة كلى من متبرعين أقارب أحياء في ميديكلينيك مستشفى المدينة، وعملية زراعة كلى من متبرع حي في مستشفى القاسمي مع الدكتورة سعاد سجواني والفريق الطبي بالمستشفى؛ وعمليتي زراعة كلى من متبرعين متوفين في ميديكلينيك مستشفى المدينة ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

وتم حتى الآن إجراء 17 عملية زراعة ضمن برنامج زراعة الأعضاء في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، منذ إطلاق البرنامج في عام 2016.

وقال الدكتور فرهاد جناحي، الأستاذ المساعد في الجراحة في كلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، واستشاري المسالك البولية وجراح زراعة الكلى في ميديكلينيك مستشفى المدينة: «إن إجراء عمليات زراعة الكلى من متبرع حي هو أمل جديد لمرضانا الذين يعانون من الفشل الكلوي، ويؤكد قدرات فرقنا الطبية والجراحية».

10 أيام

في أقل من 10 أيام، أجرى جرّاحا البرنامج، الدكتور والدو والدكتور فرهاد أول، عمليتي زراعة كلى من متبرعين حيين من الأقارب في ميديكلينيك مستشفى المدينة، وعملية زراعة كلى من متبرع حي في مستشفى القاسمي مع الدكتورة سعاد سجواني والفريق الطبي بالمستشفى؛ وعمليتي زراعة كلى من متبرعين متوفيين في ميديكلينيك مستشفى المدينة ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال.

وتم حتى الآن إجراء 17 عملية زراعة ضمن برنامج زراعة الأعضاء في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، منذ إطلاق البرنامج في عام 2016.