تغيير مسمى هيئة الأعمال الخيرية إلى العالمية

عجمان (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم (‏‏13‏)‏‏ لسنة 2020 في شأن هيئة الأعمال الخيرية العالمية يضم 22 مادة.

ويأتي المرسوم بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (‏‏5) لسنة 1985 وإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (‏‏2)‏‏ لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وعلى المرسوم الأميري رقم (‏‏2)‏‏ لسنة 1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم (‏‏9) لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بإمارة عجمان، وعلى المرسوم الأميري رقم (‏‏2)‏‏ لسنة 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمان.

وبناء على موافقة لجنة التشريعات.

ونص المرسوم بعد التعريفات على أن تقوم هيئة الأعمال الخيرية المُنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (‏2) لسنة 1988 تطبيق أحكام هذا المرسوم باعتبارها مؤسسة غير هادفة للربح وتستمر بذات شخصيتها الاعتبارية، وتكون لها الأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة الصلاحيات وتأدية المهام المنوطة بها في هذا المرسوم وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

واستبدل المرسوم مسمى «هيئة الأعمال الخيرية» بمُسمى «هيئة الأعمال الخيرية العالمية» أينما ورد في أي تشريع معمول به في الإمارة على أن يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة عجمان ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة وخارجها.