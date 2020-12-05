حلقتان نقاشيتان عن «تحديات التماسك الأسري في المجتمع»

دبي (الاتحاد)

تنظم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي «رئيس اللجنة» حلقتين نقاشيتين افتراضيتين «عن بعد» تحت عنوان «تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي»، يومي السابع والرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار مناقشتها لموضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة».

ويشارك في الحلقتين النقاشيتين أعضاء اللجــــنــة كل من: هند حميد بن هندي العليلي «مقررة اللجنة»، ومحمد عيسى الكشف، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وناعمة عبدالرحمن المنصــــوري، وجميلة أحمــــد المهيري، وحميد علي العبار الشامسي.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي «رئيس اللجنة»: إن الحلقة النقاشية الأولى ستعقد يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020 في تمام الساعة 4:30 مساء.

وأضاف: إن أهداف الحلقة النقاشية الأولى تتضمن مناقشة تحديات الأسرة المواطنة، وما يرتبط بها من مشكلات أسرية وزوجية، كما تهدف إلى التعرف على أهمية دور الأب والأم في الأسرة ومسؤوليتهما تجاه رعاية الأبناء والأســــرة، بالإضـــافة إلى التعرف على أهم التحديات المرتبطة بالأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال.

وتابع ضرار الفلاسي أن الحديث في الحلقة الأولى يدور حول ثلاثة محاور رئيسية هي: تحديات الأسرة الإماراتية، والتوازن في الأدوار بين الزوجين للمحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال.