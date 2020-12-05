«كهرباء دبي» تعتمد نظاماً رقمياً لتنظيم التطوع

دبي (وام)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج التطوع الداخلي «أتطوع» عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني.

وتتيح المنظومة الإلكترونية المتطورة لبرنامج «أتطوع» للموظفين الاطلاع على المبادرات والبرامج والفعاليات التطوعية ونتائجها إضافة إلى التسجيل واحتساب ساعات التطوع واستلام المكافآت واستبدال النقاط بما يتوافق مع متطلبات برنامج دبي للتميّز الحكومي ويعزز مكانة الهيئة الريادية في مجال العمل التطوعي في الدولة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.. «تسير هيئة كهرباء ومياه دبي على خطى الآباء المؤسسين الذين زرعوا في نفوس المواطنين والمقيمين حب الخير والعطاء والعمل التطوعي والإنساني وتهتدي الهيئة بكلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. «البداية كانت من زايد. والجود أصله وبدايته زايد والعطاء الحقيقي له اسم آخر يسمونه زايد».

وأضاف «باتت ثقافة التطوع متأصلة في نسيج المجتمع الإماراتي ويمثل العمل التطوعي نهجاً حضارياً ينطلق من مرتكزات وثوابت دولة الإمارات.. وتلتزم الهيئة بالعمل في إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة للعمل التطوعي انطلاقاً من دورها كمؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً حيث تسعى إلى نشر ثقافة التطوع بين الموظفين والأطراف المعنية من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تشجيع المعنيين على الاهتمام بالعمل التطوعي المستدام وإيلائه أهمية خاصة جنباً إلى جنب مع العمل المهني».