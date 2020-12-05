ميثاء بنت أحمد: المتطوعون رسل سلام ومحبة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن التطوع قيمة إنسانية نبيلة، يبذل فيها المتطوعون الكثير من وقتهم وجهدهم في سبيل خدمة مجتمعاتهم، وقودهم في ذلك حب البذل والعطاء، وهاجسهم هو التأثير الإيجابي، وهدفهم هو ترك بصمة مؤثرة من خلال أعمالهم النبيلة في سبيل خدمة الآخرين بكل تفانٍ ومحبة.

وأوضحت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، أن متطوعي الإمارات، مواطنين ومقيمين، أثبتوا أنهم خير انعكاس لقيم الإنسان الإماراتي، وأنهم ثمرة غرس هذه الأرض الطيبة، وذلك من خلال تضحياتهم الدائمة، لا سيما ما شهدناه في التصدي لآثار جائحة كورونا، والتي سطروا خلالها أروع الأمثلة في خدمة الإمارات وأهلها من خلال أعمالهم التطوعية في مختلف المجالات، باذلين أرواحهم وأنفسهم في محاولة لرد الجميل للوطن.

وأضافت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان «نفتخر اليوم بما حققه برنامج (نعمل نخلص للعمل التطوعي)، الذراع التطوعية لمؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، والذي حرصنا على إطلاقه منذ بداية تأسيس المؤسسة، وقد حمل البرنامج هذا المسمى استلهاماً من عبارات النشيد الوطني لدولة الإمارات، إيماناً منا بأن المتطوعين يعملون دائماً بكل إخلاص وإتقان لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم».

وأعربت الشيخة ميثاء بنت أحمد آل نهيان عن فخرها بكل المتطوعين ضمن برنامج «نعمل نخلص للعمل التطوعي» الذين ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات الوطنية التي نفذتها المؤسسة، حيث قالت الشيخة ميثاء بنت أحمد آل نهيان «هم جزء من قصة نجاحنا، وهم الجنود الذين لا يدخرون جهداً في سبيل العطاء للوطن، وتقديم ما يملكون من طاقة ومهارات للقيام بواجباتهم على أكمل وجه، متسلحين بما يحملون من مشاعر إيجابية، وروح وطنية عالية.

ووجهت الشيخة ميثاء بنت أحمد آل نهيان رسالة شكر لكل متطوعي العالم أينما كانوا، فهم رسل سلام ومحبة، وهم أصحاب رسائل سامية، وهم شعاع نور يضيء المكان أينما حلّوا بأعمالهم التطوعية، وهم قدوة ودافعٌ لنا جميعاً للعطاء بلا حدود، وبلا كلل أو ملل، فالمتطوعون في كل بقاع العالم يحملون الأمل لنا وللأجيال القادمة بأن الغد دائماً مشرق، وأن الإنسانية والخير باقيان فينا ببقاء مشاعر العطاء والبذل دون مقابل.