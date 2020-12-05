حملة «10 ملايين وجبة» حصدت 6 جوائز من «كريستا العالمية»

دبي (الاتحاد)

شكّلت حملة «10 ملايين وجبة»، التي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الطعام الإماراتي، نموذجاً عالمياً لسرعة الاستجابة لجائحة كوفيد - 19، وإنتاج حراك وطني شامل وتضامن مجتمعي متكامل لتوفير الدعم الغذائي العاجل للمتضررين من تداعيات الأزمة الصحية العالمية، فلم يقتصر أثرها على إلهام رواد العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، بل حازت أيضاً في فكرتها وتصميمها وتنفيذها تقدير جوائز دولية مرموقة متخصصة في تكريم المبادرات الأكثر تأثيراً حول العالم.

وسجلت حملة «10 ملايين وجبة»، التي نظمتها «مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد - 19، ونفذها كلٌ من «بنك الإمارات للطعام»، و«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية» و«سقيا الإمارات»، مساهمات فاقت قيمتها 15.3 مليون وجبة، أتت من الأفراد، مواطنين ومقيمين من أكثر من 115 جنسية، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، كما شارك في الحملة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة من مناطق الدولة كافة.

وأنتجت الحملة تحت قيادة سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تفاعلاً مجتمعياً ومؤسسياً شاملاً مع غاياتها الإنسانية، وتلقت الحملة مساهمات بقيمة تعادل 6.8 مليون وجبة من مؤسسات العمل الخيري والاجتماعي، وما يعادل 5.7 مليون وجبة في قيمته من قطاعات الشركات والأعمال.

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن: «نهج سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم في العمل الخيري والإنساني هو نموذج للابتكار في أبعاده ونتائجه الإيجابية وأفكاره الإبداعية، لأنها تطلق مشاريع إنسانية عملية ملهمة تحفز الجميع على المشاركة فيها ودعمها وتصنع حراكاً شاملاً يمكّن مختلف فئات المجتمع ويرسخ حساً تضامنياً متميزاً بين شرائحه».

وقال القرقاوي: «مبادرات سمو الشيخة هند بنت مكتوم تحقق صدى عالمياً، لأنها تلامس الاحتياجات، وتلهم المؤسسات لدعم العمل الخيري، وتمكّن المجتمعات الأكثر حاجة، بأسلوب مبتكر ينطلق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإبداع في العمل الخيري والإنساني إلى جانب مأسسته والتقييم المستمر لنتائجه وآليات تنفيذه، ويوظف أحدث التوجهات فيه، ويخط معايير جديدة تحقق غاياته الإنسانية العليا بكفاءة، وتضمن سرعة الاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ وتحفظ كرامات الناس».

ولفت معاليه إلى أن الجوائز الدولية لمبادرات الإمارات الإنسانية هي تأكيد عملي على ريادتها وإبداعها وتميزها عالمياً في مجال العمل الخيري المبتكر والمبادرات الإنسانية الهادفة التي تجسد قيمها الإنسانية الراسخة من العطاء والبذل وإغاثة الملهوف ومد يد العون لكل من يحتاج إليه دون تأخير أو تمييز حتى تحقيق غاياته، والوصول إلى الجميع في مختلف أنحاء العالم.

جوائز دولية

وحازت مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» التي جمعت، بالتعاون بين مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وبرج خليفة، قيمة أكثر 1.2 مليون وجبة لصالح حملة «10 ملايين وجبة» خلال أسبوع واحد من الحملة خلال شهر مايو 2020، على 34 جائزة وترشيحاً دولياً، بعد أن شكلت مصدر إلهام للتضامن الإنساني والعمل المشترك في مواجهة التداعيات والأزمات ومنارة أمل لكل من يواجهون تداعيات كوفيد - 19.

وأضاءت مبادرة «أطول صندوق تبرعات في العالم» واجهة برج خليفة، أعلى صرح عمراني على سطح الكوكب، لتشكل أطول منارة أمل إنساني مضاءة بمليون ومئتي ألف مصباح، كرسالة تضامن مع كل من يجابهون بإيجابية وإصرار تأثيرات وباء كوفيد - 19 العالمي.

ذهبية

وقدمت جوائز «كريستا» العالمية Cresta، المتخصصة في الحملات الإبداعية بمختلف قطاعاتها، والتي تقدم جوائزها في المجال الإبداعي ضمن 24 فئة مختلفة، 6 جوائز لمبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم الداعمة لحملة 10 ملايين وجبة في العالم.

وشملت جوائز «كريستا» العالمية للمبادرة الجائزة الذهبية عن فئة التصميم الرقمي، وفضيتين عن فئتي الحملة الرقمية للمبادرة والمواقع الإلكترونية للحملات، وثلاث برونزية عن فئات استخدام البيانات في التكنولوجيا الإبداعية، والمواقع الإلكترونية المصغّرة، والرعاية الصحية «كوفيد - 19»، إضافة إلى ثلاث ترشيحات للمنافسات النهائية ضمن فئات أنشطة العلامات المؤسسية، والإعلانات المباشرة، وفئة «لو أننا فكرنا بذلك من قبل». ومنحت جوائز «شورتي لمبادرات النفع الاجتماعي»Shorty Social Good Awards التي تختار أفضل المبادرات العالمية ذات البعد الإنساني، ضمن أكثر من 80 فئة موزعة بحسب نوع الحملة وقطاعها وقضيتها ومنصاتها وشراكاتها ومحتواها واستراتيجيتها، جوائزها لمبادرة أطول صندوق تبرعات في العالم الداعمة لحملة 10 ملايين وجبة ضمن خمس فئات هي فئة الإغاثة في الأزمات، وفئة مكافحة الفقر والجوع، وفئة المبادرات الحكومية والسياسات، وفئة التمثيل المرئي للبيانات، والجائزة الذهبية عن فئة الاستجابة الفورية.

وتقدمت المبادرة الفائزة على مبادرات عالمية أنجزتها مؤسسات دولية مثل منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجمعية «ناشونال جيوغرافيك».