«زايد العليا» تنتج مسلسلاً درامياً من صنع أصحاب الهمم

أبوظبي (وام)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع شركة «فيلم جيت» للإنتاج بشأن التعاون المشترك لإنتاج مسلسل درامي اجتماعي من صنع أصحاب الهمم، سيتم تمويله وإنتاجه من قبل الشركة، ومن المقرر أن يتم تنفيذه بالكامل بوساطة أصحاب الهمم، بما في ذلك الكتابة والتمثيل والتصوير والإنتاج، على أن يبدأ التصوير في أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة.

وتم تشكيل فريق عمل من مؤسسة زايد العليا وشركة «فيلم جيت» باشر بالفعل الخطوات التنفيذية للإنتاج بإطلاق حملة توعية مصحوبة بدعوة مشتركة عبر منصات التواصل الاجتماعي موجهة للكتاب من أصحاب الهمم الموهوبين على مستوى العالم العربي الذين لديهم شغف بالكتابة للاشتراك في العمل الدرامي الاجتماعي، وإرسال عينة من إبداعاتهم، حيث تلقى الفريق أكثر من 300 مشاركة على مدى خمسة أيام من كل الدول العربية، بالإضافة إلى مشاركات من دول الهند وإندونيسيا والبرازيل.

وعقب مراجعة الأعمال المقدمة والتحقق، قامت اللجنة بقبول 35 طلباً، وتم اختصار القائمة، والتواصل مع الكتاب الذين وقع عليهم الاختيار، وسيشارك الكتاب في ورش عمل للكتابة منظمة باستخدام أنظمة اجتماعات افتراضية، مع إشراف دقيق من قبل فريق مختص من «فيلم جيت للإنتاج».

وقال عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لا يتوقف دور المؤسسّة عند مهمتها فقط في تقديم خدمات وبرامج الرعاية والتأهيل والخدمات العلاجية للطلاب والطالبات أصحاب الهمم المشمولين برعايتها فقط، وإنما تُسهم وبشكل كبير في تطوير قدراتهم الإدراكية والاجتماعية والتفاعلية والإبداعية، والعمل على تطوير مهارات الحياة اليومية، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة الأخرى، مع التركيز على الأنشطة المختلفة التي تتيح لأصحاب الهمم فرصة التفاعل مع البيئة والمجتمع.

وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة لن تتوقف عن دعم أي من أصحاب الهمم لكي ينطلقوا لآفاق أوسع في المجتمع في المجالات كافة، والعمل على تأهيلهم للانخراط في الحياة العامة، لاسيما الأنشطة والفعاليات الإبداعية.