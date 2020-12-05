شرطة دلهي تطلع على تجربة «شرطة الشارقة»

الشارقة (وام)

اطلعت شرطة دلهي على تجربة القيادة العامة لشرطة الشارقة في التوجيه «Life Coaching» كمقارنة معيارية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تحسين جودة الحياة‏، وتأصيل مفهومها، وأساسيات علم النفس الإيجابي.

جاء ذلك خلال ندوة عبر خاصية الاتصال المرئي تحت عنوان «رحلة شرطة الشارقة في الكوتشينج»، نظمها فرع المنظمة الدولية للكوتشينج «ICF» في الهند، بمشاركة وحضور وفد من شرطة دلهي وفرع منظمة الاتحاد الدولي للكوتشينج في دلهي وفرع الاتحاد الدولي للكوتشينج في مومباي، وعدد من الحاصلين على شهادة الكوتشينج والمتدربين، إلى جانب الملازم علياء السركال، مدير فرع شؤون التعلم بإدارة الموارد البشرية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والمدرب حسن الحساني.

وتطرقت الندوة إلى العديد من المحاور، تركزت على أهمية الكوتشينج، وتصميم واعتماد أول برنامج للكوتشينج باللغة العربية من قبل الاتحاد الدولي للكوتشينج، ورحلة شرطة الشارقة في تطبيق ثقافة الكوتشينج، وتخريج أول دفعة من الكوتشينج المعتمدين في القيادة.

واستعرضت الملازم علياء السركال خلاصة تجارب القيادة العامة لشرطة الشارقة في تطبيق ثقافة «Life Coaching» ومراحل إعداد الصف الأول من الكوتشينج المتعمدين في القيادة والتي تعتبر المؤسسة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تقوم بتطبيق برنامج الكوتشينج المعرب من خلال تدريب موظفيها على أسس ومبادئ التوجيه، وتمكين المنتسبين من إحدى عشرة كفاءة خاصة بالتوجيه وفقاً لأسس ومعايير الاتحاد الدولي للكوتشينج «ICF» - أكبر هيئة عالمية رائدة في هذا المجال والتي تضم تحت مظلتها 32 ألف عضو من جميع أنحاء العالم.

واستعرضت الملازم السركال نتائج وأثر الكوتشينج على شرطة الشارقة، مشيرة إلى أن وجود الوظائف قد يسبب الإجهاد الوظيفي ويحول دون أداء الموظف لمهامه الوظيفية بالشكل المطلوب، لذا تبنت القيادة العامة مبادرات كثيرة للسعادة الوظيفية وجودة الحياة في بيئة العمل لمعالجة هذه المشكلات عن طريق تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بحيث تضمن للموظف السعادة المستدامة، بالإضافة إلى تأهيل كوتشيز معتمدين يقدمون التوجيه للموظفين بشكل مباشر، بهدف تطوير وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الحياة لتحقيق التوجهات والغايات المنشودة.