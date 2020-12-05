إعلان نتائج مزاينة إنتاج العزبة لأبناء القبائل

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ 14، والذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج مزاينة شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار - محليات. وأسفرت نتائج شوط إنتاج العزبة لأبناء القبائل (3 مفاريد تلاد) بكار - محليات عن فوز مطايا الشبك رقم 6 (الصايله، بنت غير، فعايل) لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري في المركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني مطايا الشبك رقم 9 لمالكها عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني، وحلت في المركز الثالث مطايا الشبك رقم 15 لمالكها حسين حسن علي سعيد المحرمي، وكان المركز الرابع من نصيب مطايا رقم 14 لمالكها مسلم مبارك محمد الراشدي، في حين جاءت في المركز الخامس مطايا الشبك رقم 8 لمالكها معالي علي سالم بن ونيس الكعبي.

جداول مواعيد الأشواط عبر منصات «تراثنا»

أعلنت اللجنة المنظمة لـمهرجان الظفرة بدورته 14، تحديث دليل مواعيد أشواط مزاينة الإبل، وذلك نظراً لحجم الإقبال وتشجيعاً لملاك الإبل، حيث قامت بنشر النسخة الجديدة من الدليل متضمنة مواعيد دخول المطايا المشاركة بالأشواط ومواعيد التحكيم عبر حسابات «تراثنا» التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وإنستغرام وسناب شات turathuna_ae وفيسبوك turathuna.ae». ودعت اللجنة المشاركين ومتابعي المسابقات التراثية إلى متابعة المنصات الرسمية للجنة إدارة المهرجانات عبر التواصل الاجتماعي «تراثنا»، وذلك لمعرفة تحديثات جداول أشواط مزاينة الإبل المعتمدة ومواعيد دخول الشبوك والتحكيم والاشتراطات والإجراءات الاحترازية والجوائز، وغيرها من التعليمات والإرشادات الصادرة عن إدارة المهرجان.

موعد شوط الذُلل المهجنات

وحددت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة موعد شوط الذلل المهجنات الأصايل «حول، ثنايا» ضمن مزاينة الإبل، حيث سيكون دخول المطايا المشاركة إلى الشبوك المخصصة يوم الجمعة الموافق 25 ديسمبر 2020، وذلك استعداداً للإعلان عن نتائج الأشواط يوم السبت الموافق 26 ديسمبر 2020، وذلك بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وقد خصص له 10 جوائز قيمة.

ويبدأ يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين (15 - 16 ديسمبر الجاري) تسجيل المطايا المشاركة أشواط الثنايا والحول لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل - محليات، تمهيداً لمشاركتها في مسابقات نهاية الأسبوع. كما تستمر مسابقة الرماية (الشوط المفتوح) باستقبال المتسابقين من مختلف الجنسيات (مواطنين ومقيمين وزواراً) للمشاركة في المسابقة، وذلك لغاية 31 ديسمبر الجاري في نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد، والتي خصص لها 10 جوائز قيمة.