«صحة» تعالج تسارع ضربات القلب باستخدام أحدث التقنيات

أبوظبي (وام)

يستخدم قسم كهربائية القلب التابع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» جهاز «Rhythmia» للمسح ثلاثي الأبعاد ذي الدقة العالية لمعالجة تسارع ضربات القلب، والذي يعد من أحدث التقنيات التي تستخدم لأول مرة في منشآت شركة «صحة»، ومن الأجهزة المعدودة في كل منطقة الشرق الأوسط والخليج.

وأجرى القسم عمليتي كي لمريضة مواطنة - 32 عاماً - ومريض مقيم - 28 عاماً - كان كلاهما يعاني من تسارع شديد في ضربات القلب، وكانت حالتهما تستدعي الدخول إلى المستشفى بشكل طارئ عدة مرات خلال العام نتيجة للتسارع الشديد في ضربات القلب، حيث تم إجراء عمليتي الكي بنجاح في قسم كهربائية القلب التابع لشركة «صحة» في مدينة أبوظبي على أيدي فريق طبي متخصص، بقيادة الدكتور معتز القادري، والدكتور عمر الفلاسي، والدكتور سالم الكعبي، الأطباء الاستشاريين في كهربائية القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية ومدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وقال الدكتور معتز القادري استشاري كهربائية القلب، إن استخدام الجهاز الجديد ساعد الفريق المعالج على تحديد مكان التسارع وإجراء الكي بنجاح للبؤرة المسؤولة عن التسارع، وهذه التقنية الحديثة ساعدت في إجراء العملية بسهولة وسرعة ودقة وبنسبة نجاح أعلى.

وأضاف أن جهاز المسح ثلاثي الأبعاد الجديد يمتاز بدقته العالية، ويساعد على رسم خريطة عالية الدقة وبسرعة أكبر مما يساعد على تحديد مكان الضربات الإضافية أثناء تسرع القلب، ويعد أفضل استخدام لهذا الجهاز عند المرضى اللذين يعانون من اضطرابات نظم القلب المعقدة التي تحتاج لإجراء عدة خرائط ثلاثية الأبعاد لتحديد مكان البؤرة المسؤولة على التسارع، وبناء على هذا المسح يتم إجراء الكي عن طريق القسطرة.

وأوضح أن لدى منشآت شركة صحة جهازين حديثين آخرين يستخدمان تقنيات أخرى لرسم الخرائط ثلاثية الأبعاد للقلب، بالإضافة لهذا الجهاز الحديث الذي يتم استخدامه لأول مرة في منشآت «صحة».

وأكد أن وجود ثلاث تقنيات مختلفة للمسح ثلاثي الأبعاد في مشافي «صحة» يعني جاهزية قسم كهربائية القلب في «صحة» للتعامل مع كافة اضطرابات النظم البسيطة والمعقدة وتوفير العلاج الجذري لها.

من جانبه، أكد الدكتور عمر الفلاسي، استشاري كهربائية القلب، أن شركة «صحة» تمتلك المركز الأول والرئيس لكهربائية القلب، يديره ويشرف عليه فريق متكامل ومتخصص ذو خبرة وكفاءة عالية للتعامل مع مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن المركز أجرى وبنجاح نحو 2000 عملية كي، ونحو 2000 عملية زراعة بطارية للقلب عند الأطفال والكبار منذ افتتاحه كأول مركز لكهربائية القلب في دولة الإمارات عام 2006، حيث يواصل المركز تقديم خدماته على مدار الساعة لكل المرضى.

وقال: إن القسم يواظب على تقديم أحدث التقنيات دوماً للمرضى في مجال البطاريات والكي. وأكد الدكتور سالم الكعبي أن مركز أمراض القلب التابع لشركة «صحة» في مدينة أبوظبي يعد واحداً من أكبر المراكز المتخصصة في الرعاية القلبية في الدولة، ويقدم خدمات رفيعة المستوى للعديد من المشاكل القلبية، كما أنه حاصل على اعتماد لجنة الاعتماد المجتمعية لتخطيط صدى القلب «IAC» في التصوير الصوتي لأوعية القلب، وعلى اعتماده مركزاً لآلام الصدر.