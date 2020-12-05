النعيمي يترأس اجتماع اللجنة العليا الدائمة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس اللجنة العليا الدائمة قائد عام شرطة رأس الخيمة.. اجتماع اللجنة العليا العاشر بحضور الأعضاء، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى القيادة العامة.

ورحب رئيس اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة، بالأعضاء، مشيداً بجهودهم المبذولة وجهود فرق العمل التي ساهمت في دعم استمرارية الأعمال وتحقيق الاستدامة والمرونة المؤسسية في الأداء الشرطي خلال المرحلة الماضية.

وتناول القائد العام لشرطة رأس الخيمة مجموعة من المحاور الهامة التي تدعم توجهات الحكومة الرشيدة، مسلطاً الضوء على محور نتائج الخدمات ذات الأولوية ومراكز إسعاد المتعاملين 2020، مشيراً إلى أن سعادة المتعامل هي الغاية الأسمى للعمل الحكومي.

ووجه اللواء النعيمي، بضرورة رفع مؤشر السعادة وتحقيق الرؤية التي تطمح لها وزارة الداخلية، من خلال التحول الذكي وتوحيد قنوات ومراكز تقديم الخدمة، وتطبيق نظام النجوم العالمي للخدمات لتحسين جودة ونوعية تجربة المتعامل وإسعاده على مستوى الخدمات الشرطية والأمنية المقدمة، وبالتالي تعزيز ثقافة إسعاد المتعاملين لدى كافة القطاعات الشرطية، والعمل على استحداث مشاريع ومبادرات مبتكرة للتطوير والتحسين المستمر للمهام والخدمات الشرطية لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة واحتياجات المرحلة القادمة من أجل تعزيز جودة حياة كافة أفراد وشرائح المجتمع.