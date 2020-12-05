20 ألف مكالمة لشرطة الشارقة في الإجازة

الشارقة (الاتحاد)

تلقى مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة 20 ألفاً و282 مكالمة هاتفية ما بين الطارئة وغير الطارئة، ولم تسجل حالات وفيات بسبب الحوادث المرورية خلال العطلة الرسمية لاحتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49.

وقال العقيد جاسم بن هدة السويدي، مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، إن غرفة العمليات المركزية تعاملت مع 17 ألفاً و293 مكالمة هاتفية خلال العطلة من خلال الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، فيما تلقت 2989 مكالمة غير طارئة على الرقم (901)، التي احتوت على الاستفسارات العامة، والخدمات الشرطية المقدمة أثناء العطلة.

وأشار إلى إن البلاغات صنفت حسب أهميتها، باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طبيعة كل بلاغ على حدة، بينها جنائية ومرورية وطارئة وغير طارئة، وتم التعامل مع كافة البلاغات وتحويلها فوراً إلى جهات الاختصاص حسب نوع وطبيعة كل بلاغ.

وأكد العقيد السويدي، حرص كافة العاملين في غرفة العمليات على سرعة الاستجابة في التعامل مع البلاغات، مناشداً أفراد الجمهور بالاتصال على الرقم «999» المخصص فقط للإبلاغ عن الحوادث البليغة والحالات الطارئة، والاتصال على الرقم «901» للإبلاغ عن الحوادث البسيطة وغير الطارئة.