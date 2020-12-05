«مدني رأس الخيمة»: اشتراطـات السلامة ضرورية في البنايات

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

دعت إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة القاطنين وملاك البنايات السكنية والتجارية إلى ضرورة توفير مختلف اشتراطات الوقاية والسلامة التي تحافظ على الأرواح والممتلكات من خطر التعرض إلى الحرائق.

وكثفت الإدارة حملات التوعية الموجهة إلى القاطنين في تلك البنايات والملاك والعاملين في سبيل رفع مستوى الوعي لديهم بطرق الوقاية والسلامة من الحرائق عبر سلسلة من الزيارات، بالإضافة إلى الوقوف على اشتراطات السلامة الوقائية من مخارج ومداخل وأنظمة وغيرها.

وقال العميد محمد الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: إن الإدارة سعت الفترة الماضية إلى تعزيز جهودها المتمثلة في رفع مستوى الوقاية والسلامة بين كافة شرائح المجتمع وفي مختلف المواقع التي تتطلب ذلك، في سبيل مواصلة تطبيق أهم الاشتراطات والمتطلبات التي تسهم في الحد من نشوب الحرائق المختلفة، وتؤدي بذلك إلى انخفاض معدلات الإصابات والخسائر المادية.

وذكر أن الإدارة حرصت على تعزيز سبل الوقاية والسلامة في البنايات السكنية والتي يقطنها مجموعة من أفراد المجتمع على اختلافهم، وكذلك البنايات التجارية أيضاً، والتي تتطلب اتباع التعليمات التي تسهم في منع نشوب الحرائق، عبر التقيد التام بمتطلبات السلامة ومنها: توفير الاشتراطات وأجهزة وأنظمة السلامة المطلوبة في عملية التدخل المباشر في حال نشوب الحرائق وطفايات الحريق وغيرها.

ولفت العميد محمد الزعابي إلى أن الإدارة تعاملت منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي مع 12 حادث حريق أتت على محتويات ومرافق الشقق في البنايات السكنية والتجارية والتي تم على الفور إرسال الفرق المختصة من مقدمة حوادث وسيارات الإطفاء وبمشاركة غيرها من الفرق المساندة والداعمة إلى مواقع البلاغات، والتي تمكنت على وجه السرعة من التعامل مع الحريق والعمل على إخماده بعد نقل الجمهور المتواجد إلى منطقة آمنة في الموقع.

وأشار إلى أن تلك الحرائق لم تخلف أي إصابات بشرية تذكر ولله الحمد ما عدا الخسائر المادية، مؤكداً أن التدخل السريع بجانب توافر اشتراطات الأمن والسلامة في تلك البنايات يسهم في التقليل من الخسائر الناجمة عن تلك الحرائق.

ولفت إلى أن الإدارة أطلقت حملات مختلفة للتوعية بشأن الحرائق التي تطال البنايات منها: حملة «بنايتي آمنة» والتي تهدف إلى الرفع من مستوى الوعي باشتراطات الوقاية والسلامة، والتي يتم خلالها أيضاً التعرف على الاشتراطات التي تتبعها البنايات المختلفة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.