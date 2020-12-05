94.5% نسبة الجرائم المُكتشفة بناء على تحليل الأدلة الجنائية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي على مواكبة المُستجدات والتطورات في مجال مكافحة الجريمة وتزويد الكوادر العلمية والمُتخصصة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطبيقها في مجال المختبرات الجنائية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

جاء ذلك خلال تفقده معاليه للإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير خالد السميطي نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية بالنيابة، والدكتورة فريدة الشمالي نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.

وتضمن مؤشر نسبة الجرائم المُكتشفة بناءً على فحص وتحليل الأدلة الجنائية والذي حقق نسبة 94.5% في العام الماضي.

وتمتلك الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة 211 خبيراً جنائياً، و258 فنياً، و182 جامعياً، و80 خريج دراسـات عليا.

علم الجريمة

كما اطلع معاليه على مواصفات استمرارية الأعمال في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، حيث حصلت الإدارة على 156 فحص أيزو مُعتمد في مختلف المجالات منها الأيزو في المختبرات، التدريب، البصمة، السلامة والصحة، والبيئة، وغيرها من المواصفات الأخرى، بالإضافة إلى أفضل الممارسات العالمية من خلال تطبيق أدلة العمل والفحوص الجنائية ومنها تحليل أنماط الدم، علم جمع الرفاه الآدمية، التحقيق بمسارح الجريمة تحت الماء، جمع واستخلاص عينات الرائحة للإنسان، علم الحشرات الجنائي، أحدث فحوص الهندسة الجنائية، الآثار الدقيقة، فحص المتفجرات، فحص الأنسجة الجنائي في قضايا الوفيات، وفحص الطائرات من دون طيار الجنائي.