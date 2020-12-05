افتتاح مصنع لوحات المركبات بصناعية العين

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي مصنع لوحات المركبات بصناعية العين.

وثمن دور الشركات الخاصة في التعاون مع شرطة أبوظبي، وجهودها في إنجاز المعاملات للجمهور وتسهيل خدماتهم، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التعاون المستمر مع الهيئات والجهات الحكومية والخاصة في خدمة أفراد المجتمع.

وذكر علي سعيد الدهماني المدير التنفيذي لشركة مصنع لوحات الإمارات للدعاية والإعلان، أن افتتاح المصنع يأتي ضمن التعاون المستمر مع شرطة أبوظبي لخدمة الجمهور، وتقديم خدمات تسليم اللوحات الجاهزة للصرف، واستلام اللوحات التالفة من المتعاملين لغرض استكمال معاملات ترخيص المركبات المنجزة عن طريق الخدمات الإلكترونية.

وأوضح أن الفرع الخامس للمصنع يقدم خدماته للأفراد ووكالات ومعارض المركبات والشركات خلال فترات العمل، التي تبدأ من العاشرة صباحاً ولغاية التاسعة مساءً من السبت إلى الخميس، أما يوم الجمعة فتكون مواعيد العمل من الرابعة عصراً إلى العاشرة مساء.

حضر الافتتاح العقيد محمد سعيد الشامسي مدير إدارة ترخيص السائقين والآليات في العين وعدد من الضباط والمسؤولين بالمصنع.