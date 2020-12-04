عائلة سعيد السناني: مناسبة وطنية

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت عائلة سعيد السناني باليوم الوطني الـ49 للدولة، وسط أجواء من الفرح بهذه المناسبة العزيزة على قلوب كل الإماراتيين، مستذكرين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسيين الذين شيدوا بنياناً عظيم الأركان.

وتقدموا بأسمى آيات التهاني بمناسبة الثاني من ديسمبر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ القيادة الحكيمة، ومتمنين مزيداً من الإنجازات لمسيرة الدولة المباركة، مجددين العهد والولاء للوطن والقيادة الرشيدة.