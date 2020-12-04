إسلامية «الوطني» تنتخب رئيساً ومقرراً لها

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الأول الإجرائي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي، الذي تم انتخابه «رئيساً» للجنة بالتزكية، كما تم انتخاب جميلة أحمد المهيري «مقرراً» بالتزكية، وذلك وفقاً للمادة 52 من اللائحة الداخلية للمجلس.

حضر الاجتماع، بالإضافة إلى رئيس اللجنة والمقرر أعضاء اللجنة كل من: حمد أحمد الرحومي «النائب الأول لرئيس المجلس»، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي.

وقال خلفان راشد النايلي الشامسي: إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها الرقابية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، وعلى الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها موضوع عام يتعلق بسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.

وأكد أن اللجنة ستعمل جاهدة خلال دور الانعقاد العادي الثاني على الانتهاء من مناقشة الموضوعات العامة ومشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف الشامسي : إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك الذي يتكون من 40 مادة، ويهدف إلى إنشاء وإدارة وتشغيل المرافق المشتركة وصيانتها بشكل دوري، وتعزيز مساهمة الأفراد في الحفاظ على المرافق العامة ومشاركتهم في إدارتها.

وأوضح أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة، وإبداء الرأي.